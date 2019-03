Frank Castorf inszeniert Verdis „Die Macht des Schicksals“ in Berlin

Berlin (APA/dpa) - Frank Castorf kehrt an die Opernbühne zurück. An der Deutschen Oper Berlin wird er Giuseppe Verdis „Die Macht des Schicksals“ inszenieren, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Als „Extremist“ des Musiktheaters habe er den Ex-Volksbühnen-Intendanten schon lange engagieren wollen, sagte Intendant Dietmar Schwarz. Mit seiner „Ring“-Inszenierung in Bayreuth hatte Castorf heftige Reaktionen ausgelöst.

Gleichzeitig kündigte Schwarz den Beginn des neuen „Ring des Nibelungen“ an der Deutschen Oper an. In der Regie des Norwegers Stefan Herheim wird die erste der vier Opern, „Das Rheingold“, am 12. Juni 2020 Premiere feiern. Herheims „Ring“-Produktion soll sich bis Oktober 2021 erstrecken.

Um die neue „Ring“-Produktion hatte es Streit zwischen der Deutschen Oper und der Staatsoper Unter den Linden gegeben. Das Haus von Daniel Barenboim plant ebenfalls eine Neuauflage des Wagner-Zyklus. Im Gespräch dafür war bisher der russische Regisseur Dmitri Tcherniakov. Beide Häuser einigten sich darauf, dass die Staatsoper nun nach der Deutschen Oper mit dem „Ring“ startet.