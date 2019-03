Langlauf: Stadlober kehrt beim Saison-Finale in den Weltcup zurück

Quebec (APA) - Der Langlauf-Weltcup wird von Freitag bis Sonntag in Quebec abgeschlossen. Für Österreich treten Bernhard Tritscher und Teresa Stadlober an, für Stadlober ist es eine Rückkehr nach der nach den Weltmeisterschaften eingelegten krankheitsbedingten Pause. Am Freitag steht der Sprint auf dem Programm, am Samstag die Massenstart-Rennen klassisch und am Sonntag die Skating-Verfolgungen.

„Nach meiner Erkältung und einigen Trainingstagen fühle ich mich wieder fit und freue mich auf die Mini-Tour in Quebec“, meldete Stadlober aus Kanada. „In Quebec erwartet uns heuer sowohl eine neue Sprint- als auch Distanzstrecke, die zwar nicht zu den schwierigsten zählen, die ich aber sehr cool finde. Beim Sprint möchte ich nicht zu viel Zeit verlieren und natürlich endlich einmal die Qualifikation schaffen. Bei den Distanzbewerben ist mein Ziel ein Top-Ten-Ergebnis.“