Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiterhin fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstag im Späthandel weiterhin im Plus gezeigt. In allen beobachteten Laufzeiten der österreichischen Benchmark-Anleihen waren Kursgewinne zu sehen.

Der jüngste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürfte die Nachfrage an den Anleihenmärkten beflügelt haben. Am Mittwochabend hatte die Fed angekündigt, angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten die Leitzinsen zunächst nicht anzuheben. Darüber hinaus haben die Notenbanken in Großbritannien und der Schweiz verkündet, geplante Anhebungen der Leitzinsen ebenfalls zu verschieben.

An der Datenfront waren keine deutlichen Impulse auszumachen. In der Eurozone hat sich das Verbrauchervertrauen im März weniger als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Indikator ist im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf minus 7,2 Punkte gestiegen. Volkswirte hatten hingegen mit minus 7,1 Punkten gerechnet.

Zudem hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im März spürbar aufgehellt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von minus 4,1 Punkten im Vormonat auf 13,7 Zähler. Analysten hatten einen schwächeren Anstieg auf 4,8 Punkte erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche zudem stärker als prognostiziert gesunken.

Um 16.50 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 164,77 um 52 Basispunkte über dem Schlussstand vom Vortag (164,25). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,76. Das Tageshoch lag bisher bei 164,93, das Tagestief bei 164,32, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 61 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 621.281 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,11 (zuletzt: 1,16) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,34 (0,38) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,16 (-0,13) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,51 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 43 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 41 (41) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (9) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 109,39 109,69 1,11 108,63 107,53 Bund 29/02 10 0,50 101,59 101,64 0,34 101,42 101,04 Bund 24/10 5 1,65 110,15 110,32 -0,16 110,18 110,03 Bund 21/09 2 3,5 110,01 110,06 -0,51 110 110,03 ~