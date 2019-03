Brexit - EU-Sondergipfel am kommenden Donnerstag möglich

Brüssel/London (APA) - Scheitert die britische Premierministerin Theresa May nächste Woche mit ihrem Deal mit der EU erneut im Unterhaus in London, könnte es am Donnerstag (28. März) wieder einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel geben. Wie es in EU-Ratskreisen weiter hieß, sei dies aber noch nicht fixiert worden.

Ein Sondergipfel müsste wohl abschließend darüber entscheiden, ob Großbritannien ein Brexit-Aufschub gewährt würde. Bisher ist der Austrittsvertrag mit der EU zweimal im britischen Unterhaus abgelehnt worden. Planmäßig sollte Großbritannien am 29. März aus der EU austreten.