Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Auch ein schwungvoller Börsenstart an der Wall Street brachte für Europas Leitindizes nicht den erhofften Impuls in die Gewinnzone.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor im Lauf des Tages um 4,98 Einheiten oder 0,15 Prozent auf 3.367,40 Punkte. Der DAX in beendete den Handelstag mit 11.549,96 Punkten und minus 53,93 Einheiten oder 0,46 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann dagegen 64,30 Zähler oder 0,88 Prozent und steht nun bei 7.355,31 Stellen.

Bei den Konjunkturdaten standen in den USA sowohl der Philly-Fed-Index sowie aktuelle Arbeitsmarktdaten auf dem Programm. Beide Indikatoren überraschten positiv. An der Brexit-Front gab es unterdessen ebenfalls Fortschritte. Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der Europäischen Union einen Antrag auf Verschiebung des Austritts bis 30. Juni gestellt. Die Europäische Union hat am Donnerstag über diese Verschiebung beraten. Laut dem Entwurf einer Gipfel-Erklärung werde man einer Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 22. Mai grundsätzlich zustimmen.

An den europäischen Leitbörsen verloren die Aktien der Banken deutlich. BNP Paribas, Santander sowie SocGen gaben jeweils mehr als 2 Prozent nach. In London rückten RBS knapp 6 Prozent nach unten. Auf der Gewinnerseite in Europa konnten sich unterdessen die Rohstoffwerte sowie Öl- und Gasförderer durchsetzen. Fresnillo stiegen um 3,95 Prozent. Antofagasta, Rio Tinto und BHP gewannen jeweils mehr als eineinhalb Prozent. Bei Royal Dutch Shell A waren es plus 1,38 Prozent.

Keine großen Überraschungen gab es bei der britischen NEXT Group. Der Einzelhändler hatte heute Zahlen zum Gesamtjahr vorgelegt und sieht sich in Hinblick auf seine Prognosen auf Kurs. Unterm Strich steht jedoch vor allem in der Retailsparte ein deutlicher Gewinnrückgang, allerdings konnte das Online-Geschäft dafür teilweise kompensieren. Die Aktie stieg um 2,59 Prozent.

Im Euro-Stoxx-Index sackten Aktien von EssilorLuxottica mit einem Minus von 6,55 Prozent in den Keller. Als Belastung machten Börsianer einen Medienbericht aus, wonach es in der Führungsriege Unstimmigkeiten darüber geben sollte, wer wann neuer Unternehmenschef (CEO) werden soll.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.080,52 15,00 0,49 3.065,52 Frankfurt DAX 11.549,96 -53,93 -0,46 11.603,89 London FT-SE-100 7.355,31 64,30 0,88 7.291,01 Paris CAC-40 5.378,85 -3,81 -0,07 5.382,66 Zürich SPI 11.210,12 -0,13 -0,00 11.210,25 Mailand FTSEMIB 21.373,06 42,85 0,20 21.330,21 Madrid IBEX-35 9.355,60 -50,00 -0,53 9.405,60 Amsterdam AEX 550,39 2,97 0,54 547,42 Brüssel BEL-20 3.654,66 -0,98 -0,03 3.655,64 Stockholm SX Gesamt 1.605,03 -0,96 -0,06 1.605,99 Europa Euro-Stoxx-5 3.367,40 -4,98 -0,15 3.372,38

Euro-Stoxx 369,39 -0,42 -0,11 369,81 ~

