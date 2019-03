Börse London schließt mit Gewinnen

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem uneinheitlichen Umfeld mit klaren Gewinnen geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 64,30 Einheiten oder 0,88 Prozent höher bei 7.355,31 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 68 Gewinner und 30 Verlierer gegenüber. 3 Titel notierten ohne Veränderung.

Nach einem wankelmütigen Börsenstart könnte der britische Zinsentscheid den entscheidenden Impuls gebracht haben. Wie die britische Notenbank Bank of England (BoE) in London mitteilte, beträgt der Leitzins weiterhin 0,75 Prozent.

An der Brexit-Front gibt es unterdessen nun wieder Fortschritte. Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der Europäischen Union einen Antrag auf Verschiebung des Austritts bis 30. Juni gestellt. Die Europäische Union hat am Donnerstag über diese Verschiebung beraten. Laut dem Entwurf einer Gipfel-Erklärung werde man einer Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 22. Mai grundsätzlich zustimmen.

Bei den Sektoren im Londoner Leitindex FTSE-100 konnten sich die Rohstoffwerte sowie Öl- und Gasförderer durchsetzen. Fresnillo stiegen um 3,95 Prozent. Antofagasta, Rio Tinto und BHP gewannen jeweils mehr als eineinhalb Prozent. Bei Royal Dutch Shell A waren es plus 1,38 Prozent.

An die Spitze der Gewinner setzten sich die Aktien von Hikma Pharma, die um knapp 7 Prozent zulegen konnten. Zuvor hatten sich mehrere Analysten positiv über die Aktien des Pharmakonzerns geäußert.

Keine großen Überraschungen gab es bei der britischen NEXT Group. Der Einzelhändler hatte heute Zahlen zum Gesamtjahr vorgelegt und sieht sich in Hinblick auf seine Prognosen auf Kurs. Unterm Strich steht jedoch vor allem in der Retailsparte ein deutlicher Gewinnrückgang, allerdings konnte das Online-Geschäft dafür teilweise kompensieren. Die Aktie stieg um 2,59 Prozent.

Im FTSE-250, bei den Londoner Mittelwerten, sackten Aktien des Präzisionsgeräteherstellers Renishaw um mehr als 11 Prozent ab und lagen damit am unteren Ende der Kurstafel. Der Konzern hatte zuletzt eine Gewinnwarnung ausgegeben. Grund dafür ist ein Nachfragerückgang in Asien.

