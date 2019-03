US-Börsen bauen Kursgewinne im Verlauf aus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf fester tendiert und ihre leichten Kursgewinne aus dem Eröffnungshandel etwas ausgebaut. Vor allem Technologiewerte wurden stark nachgefragt.

Der Dow Jones stieg gegen 18.45 um 0,80 Prozent auf 25.950,43 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,72 Prozent auf 2.844,48 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 1,13 Prozent auf 7.816,66 Einheiten.

Damit orientierte sich die Wall Street nun wieder klar nach oben. Am Vortag hatte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve zunächst nur vorübergehend für Auftrieb gesorgt, bis zum Handelsschluss waren die New Yorker Aktienindizes wieder in den roten Bereich gerutscht.

Die Fed hatte am Mittwoch angekündigt, ihre Ende 2015 begonnene geldpolitische Straffung vorerst einzustellen. In diesem Jahr wird sie ihren Leitzins voraussichtlich nicht mehr anheben, im kommenden Jahr allenfalls noch einmal. Zudem will die Notenbank den im Herbst 2017 begonnenen Abbau ihrer billionenschweren Bilanz stoppen.

Auf Unternehmensseite rückte Levi‘s mit einer fulminanten Börsenrückkehr in den Mittelpunkt. Der traditionsreiche Jeans-Hersteller ist auf großes Anlegerinteresse gestoßen. Im Verlauf lagen die Titel bei 22,68 Dollar und damit über 33 Prozent über dem Ausgabepreis von 17 Dollar.

Im Dow Jones setzten sich die Apple-Aktien mit einem Plus von 3,58 Prozent auf 194,90 Dollar an die Indexspitze. Sie profitierten von mehreren positiven Analystenkommentaren. So hatte Needham-Analystin Laura Martin die Aktien auf „Strong Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 225 Dollar erhöht. Citigroup-Analyst Jim Suva erhöhte sein Kursziel von 170 auf 220 Dollar. Er rechnet zudem mit einer Dividendenerhöhung des iPhone-Herstellers und einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 100 Milliarden Dollar.

Im S&P-500 zogen die Micron-Titel um 8,50 Prozent an. Der Chiphersteller hatte mit seinem zweiten Quartal die Erwartungen am Markt übertroffen und geht von einer Erholung im Speicherchip-Markt aus. Dies mildere die Sorgen wegen einer schwächeren Nachfrage nach Smartphones und nachlassender Investitionen von Datencenter-Firmen etwas ab, sagten Händler.

Auch andere Branchenwerte wurden daraufhin stark nachgefragt, so lagen etwa die D-Aktien ebenfalls acht Prozent im Plus, die Papiere von Seagate stiegen um 5,4 Prozent und die Titel von Nvidia legten 4,8 Prozent zu.

