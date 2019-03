Brexit - EU-Gipfel erwägt offenbar zwei Szenarien für Verlängerung

Brüssel/London (APA) - Der EU-Gipfel in Brüssel erwägt offenbar zwei Szenarien für einen Brexit-Aufschub. Sollte die Abstimmung über den Austrittsvertrag mit der EU in Großbritannien positiv ausgehen, könnte London einen Aufschub bis zum 22. Mai erhalten, hieß es am Donnerstagabend in EU-Ratskreisen.

Bei einer Ablehnung des Deals sollte Großbritannien der EU bis zum 12. April mitteilen, wie es weitergehen soll. Dieses Datum ergibt sich aus der Vorbereitung der Europawahl, die vom 23. bis 26. Mai stattfindet. Bis dahin müssen die EU-Staaten ihre Pläne zum Ablauf der Europawahlen offiziell bekanntgeben. Bei einer längeren Verschiebung müsste Großbritannien an der EU-Wahl teilnehmen.

Dann würde es wohl im April auch einen weiteren Brexit-Sondergipfel der EU geben, hieß es.