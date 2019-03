Fußball: Football-Leaks-Enthüller Pinto nach Portugal ausgeliefert

Lissabon (APA/AFP) - Der in Ungarn festgenommene Hacker Rui Pinto, der hinter den Enthüllungen der Football Leaks steht, ist an sein Heimatland Portugal ausgeliefert worden. Pinto landete am Donnerstagabend in Lissabon, wie portugiesische Fernsehsender berichteten. Anschließend wurde er zum Hauptquartier der Polizei gebracht.

Dem 30-Jährigen werden versuchte Erpressung und Datendiebstahl vorgeworfen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Seine Anwälte hatten die Behörden in Ungarn erfolglos aufgefordert, ihn als „sehr wichtigen europäischen Informanten“ zu schützen.

Die Enthüllungsplattform Football Leaks erschüttert seit 2015 den Weltfußball. Durch die Dokumente, die der „Spiegel“ erhalten und zusammen mit anderen europäischen Medien ausgewertet hatte, wurden unter anderem Steuervergehen des portugiesischen Stürmerstars Cristiano Ronaldo bekannt.