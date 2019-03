Brexit - Tusk sieht in 12. April „Schlüsseltermin“

Brüssel/London (APA) - EU-Ratspräsident Donald Tusk sieht im 12. April einen „Schlüsseltermin“ für den Brexit. Nach dem EU-Gipfel zum Brexit sagte Tusk Donnerstagmitternacht, es gebe zwei Szenarien. „Konkret, bis 12. April sind alle Optionen offen“.

Man könne dann immer noch entscheiden, ob man den Deal will mit einer längeren Verlängerung oder ob Artikel 50 zurückgezogen werden soll. Dazu müsse Großbritannien entscheiden, ob es an den Europawahlen teilnehmen wolle. Wenn man sich bis dahin nicht entschieden habe, werde eine längere Verlängerung unumgänglich werden. Eine solche Entscheidung müsse von den 27 EU-Staaten einstimmig getroffen werden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich „hoffnungsfroh, dass das britische Parlament alles annimmt. Mehr können wir nicht geben“. Trotzdem sei die EU auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Das gilt auch für den No-Deal“. Man sei am Ende einer langen Strecke angekommen, müsse aber jetzt auch in die Zukunft blicken. „Die Uhr tickt nicht nur beim Brexit, sondern auch in anderen Räumen. Wir können nicht warten, bis der Brexit vorbei ist. Wir müssen Dinge liefern, die wir den Europäern versprochen haben“.

Befragt, wie lang eine lange Verlängerung sein könne, sagte Juncker: „Bis zum bitteren Ende“. Tusk bezeichnete die Stimmung trotz der Marathonsitzung als gut. Er freue sich über die vielen Optionen die aufgezeigt wurden. Darauf angesprochen, ob bei einer Ablehnung des Brexit-Abkommens nächste Woche im britischen Parlament noch Platz für jene in der Hölle wären, die den Brexit ohne Plan wollten, sagte Tusk: „Der Papst sagte, die Hölle sei noch leer. Also, es ist noch jede Menge Platz in der Hölle.“