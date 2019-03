Lehrer löschte Brand in Villacher Schule

Villach (APA) - In einer Schule in Villach ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei hatte jemand Klopapierrollen in mehreren WC-Kabinen angezündet. Der Rauchmelder schlug an, ein Lehrer eilte heran und löschte das Feuer mit Wasser. Er erlitt in der stark verrauchten Toilette eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde im Krankenhaus behandelt. Der Kriminaldienst der Stadtpolizei ermittelt.