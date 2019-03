„Die Tage wie das Jahr“: Arbeit ohne Ende ergibt eine Doku ohne Sinn

Wien/Graz (APA) - Welche verrückten Abenteuer erleben zwei Milchbauern auf ihrem kleinen Gehöft im Waldviertel? Gar keine. Warum? Weil sie nur arbeiten. So scheint es zumindest in Othmar Schmiderers neuem Dokumentarfilm „Die Tage wie das Jahr“, der nach der heutigen Diagonale-Premiere am Freitag in die Kinos kommt. Nachhaltiges Wirtschaften wird auf der Leinwand zu einer Endlosschleife an Arbeit.

Ein Jahr lang begleitete der österreichische Filmemacher die Arbeit und das Leben des Ehepaars Neuwirth, das als Milchbauern einen kleinen Biohof mit Ziegen und Schafen betreibt. „I bin a Hirte. Ich behüte mein Land“, sagt Protagonist Gottfried Neuwirth zu Beginn. Danach wird nicht mehr viel gesagt. Als Zuschauer ist man hungrig auf Informationen, die der Film nicht gibt. Stattdessen präsentiert er eine Bilderfolge, die zu gefühlten 90 Prozent aus Arbeitsaufnahmen besteht.

Das Biobauerndasein ist ein Knochenjob, und Gottfried und seine Frau Elfriede sind bereits in die Jahre gekommen. Trotzdem erledigen sie auch harte Arbeiten stets alleine. Als Zuschauer wünscht man sich, dass ihnen die Kindern, die auf einem Bild an der Wand im Hintergrund zu sehen sind, zu Hilfe kommen. Doch der Wunsch bleibt unerhört. Dafür sieht man Frau Neuwirth beim händischen Verladen von Holzblöcken, auf einem Traktor im Feld oder beim Streichen der Hausmauer auf einer wackeligen Leiter. Eine der wenigen Fragen, die der Film anregt, ist, wie lange diese Frau so viel körperlich beanspruchende Arbeit noch aushalten wird. Selten werden die Gesichter der beiden gefilmt, und man kann nur vermuten, dass es keine fröhlichen sind.

Das Vorhaben, das Othmar Schmiderer mit „Die Tage wie das Jahr“ verfolgt, wird nicht verwirklicht, ist aber trotzdem eine Erwähnung wert. „Wie kann ich der Konsequenz des Handelns meiner Protagonisten mit meinem Handeln als Filmschaffender entsprechen?“, fragt sich der Regisseur. Dieses „Wie?“ resultiert in einer Bildsprache und Erzählweise, die ohne Kommentare und Erzählerstimme arbeitet. Das Fehlen einer verbalen Anleitung wird jedoch zum Problem. Denn anstatt in die Arbeitsprozesse und Rhythmen der beiden Protagonisten einzutauchen, werden in sinnlos anmutender Abfolge die diversen Tätigkeiten des Ehepaars am Bauernhof eingefangen. „Die Tage wie das Jahr“ wird zu einem How-to-Video des Milchbauernhandwerks, aus dem man im Endeffekt nichts lernt.

Für ein wenig Spannung sorgt lediglich die erste Aufnahme, die ein tiefer Einblick in die Geburt einer Ziege ist - wahrscheinlich tiefer als so manchem lieb ist. Die unzähligen Einstellungen, die das Ehepaar beim Melken der Ziegen und Schafe zeigen, sorgen anschließend für rasante Abflachung. Der dramatische Höhepunkt wird erreicht, als einige Tiere zum Schlachthof gebracht werden und man erfährt, dass die Wurst dann am Dienstag fertig ist - in diesem Sinne ein runder Abschluss zur Geburtsaufnahme.

Einzig die Natur, die sich mit den Jahreszeiten verändert, bringt Struktur in das Werk. Sich an den stimmungsvollen Umgebungsaufnahmen zu erfreuen, funktioniert jedoch auch nicht. Denn sofort überkommt einen wieder das Mitleid für das Ehepaar Neuwirth, dessen scheinbar endloses Arbeitspensum ein wahrer Stimmungskiller ist. Somit bleibt nach 87 Minuten einzig und allein die Erkenntnis: Der Biohof ist ein Ort der Arbeit.

