Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sechs Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.080,52) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.081,00 und 3.102,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.096,00 Punkten aus.

Konjunkturseitig stehen Daten aus der Eurozone zum Einkaufsmanagerindex für März am Programm. Die wirtschaftliche Dynamik in der Eurozone sei in den letzten Quartalen schwächer geworden und dies gelte insbesondere in Deutschland und Italien, schreibt der Helaba-Experte Ralf Umlauf. „Angesichts dessen ist die Aufmerksamkeit der Finanzmarktakteure auf Stimmungsbarometer gerichtet, die einen möglichen Wendepunkt zu wieder erhöhten Wachstumsraten signalisieren“, heißt es weiter.

Bei den Einzelwerten dürfte es Bewegungen bei den Semperit-Aktien geben. Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im Jahr 2018 seinen Nettoverlust verdreifacht. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 80,4 Mio. Euro, nach -26,3 Mio. Euro im Jahr davor. Wertminderungen bei Sempermed und Kosten für die Schließung des Sempertrans-Standorts in China (7,8 Mio. Euro) belasteten das Ergebnis. Am Donnerstag waren die Aktien kaum bewegt bei 12,82 Euro aus dem Handel gegangen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,49 Prozent höher bei 3.080,52 Punkten geschlossen. In Wien kletterte die Aktie der Vienna Insurance Group (VIG) nach Zahlenpräsentation um 3,6 Prozent auf 22,78 Euro hoch. Die VIG steigerte nach vorläufigen Zahlen 2018 den Vorsteuergewinn um zehn Prozent auf 485,4 Mio. Euro. Der Versicherungskonzern schlägt zudem eine höhere Dividende vor und hat auch die Gewinnprognose für 2020 angehoben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Verbund +3,69% 43,28 Euro Porr +3,57% 21,75 Euro Vienna Insurance Group +3,55% 22,76 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ Rosenbauer -3,58% 40,40 Euro Flughafen Wien -2,35% 37,35 Euro Palfinger -1,89% 26,00 Euro ~

