Novartis will Augensparte Alcon am 9. April an die Börse bringen

Basel (APA/awp/sda) - Die Abspaltung der Augensparte Alcon vom Schweizer Pharmakonzern Novartis nimmt Gestalt an: Der Börsengang soll am 9. April erfolgen. Dann soll Alcon sowohl an der SIX Swiss Exchange als auch der New York Stock Exchange gelistet werden, teilte der Konzern am Freitag mit. Alcon wird in der Schweiz mit dem ersten Handelstag in die wichtigsten Schweizer SMI- und SPI-Indizes aufgenommen wird.

Wie bereits zuvor kommuniziert, sollen Novartis-Aktionäre für fünf Novartis-Aktien einen Alcon-Anteil erhalten. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wurde die Bonität von Alcon von Agenturen wie Moody‘s und S&P Global Ratings als Investment Grade eingestuft. Tatsächlich hat Moody‘s erst Freitagfrüh mitgeteilt, Alcon in einer Ersteinstufung mit „Baa2“ zu bewerten. Der Ausblick lautet „stabil“. Das Rating spiegelt laut Moody‘s die führende Positionen Alcons bei Augenpflegeprodukten sowie die soliden Kreditkennzahlen des Unternehmens wider. S&P bewertet Alcon mit „BBB“.

Darüber hinaus hat sich Alcon eine Fremdfinanzierung über 3,5 Mrd. US-Dollar (3,1 Mrd. Euro) gesichert, wie es weiter heißt.

