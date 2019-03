Ukraine: Die wichtigsten Präsidentschaftskandidaten

Kiew (APA) - Von 44 antretenden Kandidaten haben laut praktisch allen Meinungsumfragen fünf Kandidaten die reale Chance, am 31. März ausreichend viele Stimme bekommen, um an der erwarteten Stichwahl am 21. April teilnehmen zu können.

Dem Fernsehkabarettisten und Schauspieler Wolodymyr Selenskyj, Jahrgang 1978, räumen Umfragen derzeit die größten Chancen für einen Zwischensieg am 31. März ein. Wofür der jüdischstämmige Neopolitiker politisch steht, ist bisher unklar. Offen ist zudem, ob insbesondere jüngere Fans des Quereinsteigers auch tatsächlich zur Wahl gehen werden.

Amtsinhaber Petro Poroschenko, Jahrgang 1965, lässt in seinem Wahlkampf wenig unversucht, einen Einzug in die Stichwahl zu schaffen. Nachdem er sich erfolgreich für die Etablierung einer von Moskau unabhängigen orthodoxen Amtskirche in der Ukraine eingesetzt hat, versucht er insbesondere mit seinem Projekt einer von Russland tatsächlich unabhängigen Ukraine zu punkten. Obwohl Korruptionsskandale zuletzt schadeten, hat er durchaus noch intakte Chancen.

Die ehemalige Premierministerin und nunmehrige Parlamentsabgeordnete Julia Timoschenko, Jahrgang 1960, unterlag 2010 gegen Viktor Janukowitsch bei den Präsidentschaftswahlen, nun versucht sie es erneut. Nachdem die begnadete Populistin bereits vergangenes Jahr in den Wahlkampf startet, liegt sie laut Umfragen derzeit Kopf an Kopf mit Poroschenko, den bei den Wahlen 2014 noch unterstützt hatte. Fragen warf zuletzt die Finanzierung ihres Langzeitwahlkampfes auf.

Der ehemalige Vizepremierminister Jurij Bojko, Jahrgang 1960, ist der einzige Vertreter der 2014 abgelösten Machthaber, der Außenseiterchancen auf einen Einzug in die Stichwahl hätte. Bojko verspricht insbesondere Frieden in der Ostukraine sowie soziale Gerechtigkeit. Die Wahl des Oppositionspolitikers, der laut Medienberichten aktuell von den Oligarchen Dmytro Firtasch und Viktor Medwedtschuk unterstützt wird, gilt aber als unwahrscheinlich.

Anatolij Hryzenko, Jahrgang 1957, war in der Orangen Revolution von 2004 ein enger Mitstreiter des späteren Präsidenten Viktor Juschtschenko und fungierte unter Juschtschenko als Verteidigungsminister. Hryzenko, der mit einer prominenten liberalen Journalistin verheiratet ist, positioniert sich im Wahlkampf als ehrlicher Kämpfer gegen Korruption und wird insbesondere von pro-europäischen Poroschenko-Kritikern unterstützt. Platz 2 am 31. März wäre eine große Überraschung, die freilich nicht völlig auszuschließen ist.