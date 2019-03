Fahrerflucht nach Unfall in NÖ: Lenker meldete sich bei Polizei

Ulrichskirchen-Schleinbach (APA) - Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten in Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach) hat sich der fahrerflüchtige Lenker am Donnerstag bei der Polizei gemeldet. Der 17 Jahre alte Einheimische wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt, teilte die Exekutive am Freitag mit. Bei der Kollision mit dem Fahrzeug des Jugendlichen war in der Nacht auf Donnerstag ein 54-jähriger Radfahrer gestürzt.