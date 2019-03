Börse Tokio schließt gut behauptet

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag nach einem Pausentag wieder leicht zulegen können. Wegen eines Handelsfeiertags war am Vortag an der Börse in Japan nicht gehandelt worden.

Der Leitindex Nikkei-225 Index schloss am Freitag mit plus 18,42 Punkten oder 0,09 Prozent bei 21.627,34 Zählern. 145 Kursgewinnern standen 70 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 10 Titel. Der weiter gefasste Topix Index stieg um 2,72 Punkte oder 0,17 Prozent auf 1.617,11 Einheiten.

Die Teuerungsrate in Japan hat wieder nachgelassen. Die Inflation legte im Februar unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Nahrungsmittelpreise um 0,7 Prozent zum Vorjahr zu. Japans Industrie hat unterdessen im März ihre Produktion weiter zurückgefahren. Die Reduzierung fiel so hoch aus wie seit fast drei Jahren nicht mehr - Grund dafür ist ein Nachfragerückgang im In- und Ausland. Der Teilindex fiel auf 46,9 Zähler nach 47,4 Punkten im Februar. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2016.

Bei den Gewinnern im Nikkei-225 setzten sich Advantest mit einem Plus von mehr als 6 Prozent an die Spitze. Deutliche Gewinne gab es auch bei Suzuki Motor mit einem Plus von 3.48 Prozent und Softbank mit plus 2,73 Prozent.

Bei den Verlierern gaben Aktien des Pharmakonzerns Eisai am unteren Ende der Nikkei-Kurstafel mehr als 16 Prozent nach. Zuletzt wurde überraschend ein Stopp der klinischen Studien des Alzheimermedikaments aducanumab bekannt gegeben. Dem, gemeinsam mit dem US-Konzern Biogen entwickelten Medikament, wurde ursprünglich großes Marktpotenzial zugeschrieben.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA118 2019-03-22/09:30