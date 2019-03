Golf: Sepp Straka nach erstem Tag in Palm Harbour voran

Palm Harbour (Florida) (APA) - Der 23-jährige Profigolfer Sepp Straka hat einen optimalen Start in das PGA-Turnier in Palm Harbour in Florida erwischt. Der Wiener liegt nach dem ersten Tag mit einer 66er-Runde auf dem Par-71-Kurs ex aequo mit dem US-Amerikaner Joel Dahmen in Führung. Er profitierte von den guten Bedingungen zur frühen Abschlagzeit und verzeichnete fünf Birdies.

Mit einem Schlag Rückstand folgen Luke Donald (ENG), Kevin Kisner (USA) und Russell Knox (ECO). Bei der mit 6,7 Mio. Euro dotierten Valspar-Championship im Inisbrook Resort schlägt Straka am (heutigen) Freitag um 19.20 Uhr MEZ ab. Straka hatte zuletzt auf der US-Tour Anfang März beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens (ebenfalls Florida) den Cut um einen Schlag verpasst.