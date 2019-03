BÖRSENFLASH - Semperit-Titel auf Monatshoch trotz mehr Nettoverlust

Wien (APA) - Die Aktien von Semperit haben am Freitag in der Früh an der Wiener Börse trotz enttäuschender Zahlen zugelegt. Die Papiere des heimischen Gummi- und Kautschukkonzerns stiegen um über ein Prozent auf 12,96 Euro. Damit stehen die Titel so hoch wie seit fast einem Monat nicht mehr. Auf Wochensicht winken den Papieren sogar ein Plus von etwa sieben Prozent.

Dabei lagen die Umsatz-Ergebnisse für 2018 unter den Schätzungen der Baader Bank. Der Umsatz lag bei 878,5 Mio. Euro. „Semperit hat die Talsohle noch nicht verlassen“, schriebt Christian Obst in einer Reaktion auf die Zahlenvorlage. Das Wettbewerbsumfeld bleibe schwierig. Zuletzt beliefen sich die Baader-Schätzungen für den Umsatz für das laufende Geschäftsjahr auf 920,2 Mio. Euro.

Zudem hat Semperit im angeschlossenen Geschäftsjahr seinen Nettoverlust verdreifacht. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 80,4 Mio. Euro, nach minus 26,3 Mio. Euro im Jahr davor. Wertminderungen bei Sempermed (55,2 Mio. Euro) und Kosten für die Schließung des Sempertrans-Standorts in China (7,8 Mio. Euro) belasteten das Ergebnis.

~ ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com ~ APA135 2019-03-22/09:49