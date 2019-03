Brexit - Bettel: Chancen für Deal 50:50

Brüssel/London (APA) - Der luxemburgische Premier Xavier Bettel sieht die Chancen für das Erreichen eines Brexit-Deals 50:50. Vor Beginn des zweiten EU-Gipfeltags sagte Bettel am Freitag in Brüssel, das „beste Ergebnis wäre ein Verbleib“ der Briten in der EU. Lob gab es von Bettel für die britische Premierministerin Theresa May. Bettel sagte, May sei derzeit noch in London und versuche die Abgeordneten zu überzeugen.

„Sie tut alles, um den Deal durch das Unterhaus zu bekommen“, so Bettel. May habe ihm eine SMS geschickt. Dies zeige, dass sie eine Vereinbarung haben wolle. Angesprochen auf die Verlängerung des Brexits meinte der luxemburgische Premier, „wenn wir es fertig bringen, in den nächsten Tagen eine Zustimmung zu bekommen, hat sich das schon rentiert, ein paar Wochen mehr zu geben. Wenn nicht, haben wir einen Fehler“ gemacht.

Jedenfalls „habe ich sehr gut geschlafen“. Scherzhaft fügte Bettel hinzu, die „Uhr tickt schon richtig. Wir haben zwar einen Zeitunterschied mit London, aber der ist gestern näher gekommen“.