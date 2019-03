Europas Leitbörsen eröffnen im roten Bereich

Frankfurt am Main (APA) - An den europäischen Leitbörsen gab es am Freitagvormittag überwiegend Verluste. Die Vorgaben der Börsen in Asien waren zuvor moderat positiv ausgefallen. In Europa steht vor dem geplanten Brexit nach einer Fristverlängerung der EU allerdings weiter ein Fragezeichen. Auch von Konjunkturdatenseite kamen ernüchternde Zahlen.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.15 Uhr mit minus 0,79 Prozent oder 26,68 Punkte bei 3.340,72 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,64 Prozent oder 73,48 Zähler auf 11.476,48 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,78 Prozent oder 57,31 Einheiten auf 7.298,00 Punkte und damit ebenfalls klar schwächer.

Der EU-Gipfel einigte sich am Donnerstag auf zwei Optionen für eine kurze Verschiebung des geplanten EU-Austritts. Im Fall einer Zustimmung der Briten zum Austrittsvertrag gewährt die EU eine Verschiebung des Brexit bis zum 22. Mai. Im Fall einer Ablehnung gilt Stichtag 12. April - wobei vom „Hard Brexit“ bis zum „Zweiten Referendum“ weiter alle Optionen auf dem Tisch liegen.

Bei den Konjunkturdaten wurden die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone veröffentlicht. Die enttäuschenden Zahlen brachten dabei die Leitindizes sichtbar unter Druck. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone blieben die Zahlen hinter den Erwartungen. In der Eurozone stand bei der Industrie das Barometer des Instituts Markit für März bei 47,6 Punkten - Volkswirte hatten unterdessen mit 49,5 Zählern gerechnet.

Bei den Einzelwerten an der Börse legten in London die Bau- und Immowerte zu. Barrat stiegen um 1,40 Prozent, Berkeley zogen um 1,24 Prozent an. Auch die Einzelhändler konnten moderat zulegen: Tesco stiegen um 1,29 Prozent und NEXT um 1,62 Prozent. Papiere des Onlinehändlers Ocado setzten sich mit einem Zuwachs von 2,57 Prozent an die Spitze im FTSE-100.

Der britische Maschinenbauer Smiths hatte zuletzt die Abspaltung seiner Medizintechniksparte angekündigt. Zudem wurde der Ausblick für 2019 bestätigt. Investoren nahmen das mit Wohlwollen auf - die Papiere stiegen um 1,20 Prozent.

Im Euro-Stoxx-50 lagen Aktien von Nokia mit minus 3,48 Prozent am unteren Ende der von Kursverlierern dominierten Kurstafel. In positivem Terrain konnten sich hingegen die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas halten - sie stiegen um 0,24 Prozent.

