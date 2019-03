Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis etwas schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Freitagvormittag etwas schwächer präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 67,34 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 67,75 Dollar.

Auf Wochensicht ist der Preis für US-Öl etwas gestiegen. Einer der stärksten Preistreiber in dieser Woche war die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Mittwoch hatte die US-Regierung einen kräftigen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche gemeldet.

Der stärkste Rückgang der Reserven seit Juli 2018 überraschte Rohstoffanalysten der Commerzbank: „Normalerweise steigen die Lagerbestände zu diesem Zeitpunkt des Jahres, was den kräftigen Lagerabbau umso bemerkenswerter macht.“ Sinkende Ölreserven können ein Hinweis für eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 67,78 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 67,54 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas fester. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.311,59 Dollar (nach 1.308,61 Dollar am Donnerstag) gehandelt.