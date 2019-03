Wiener Rentenmarkt nach schwachen Daten mit klaren Gewinnen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Freitag, am späten Vormittag mit etwas festerer Tendenz notiert. Die Renditen gaben in allen Laufzeiten klar nach. Schwache Konjunkturzahlen aus der Eurozone hatten die Kurse der Festverzinslichen am Vormittag nach oben getrieben. Außerdem begünstigen die generellen wirtschaftlichen Umstände die Entwicklung bei den Anleihen, meinen die Experten der Helaba.

„Von fundamentaler Seite sind die lockere Geldpolitik der US-Notenbank und die „Brexit“-Unsicherheiten als Stützungsfaktoren für Staatspapiere aus EU-Kernländern zu nennen. Zudem warten die Finanzmarktteilnehmer weiterhin auf handfeste Vereinbarungen über die zukünftige Handelsbeziehung zwischen den USA und China“, erklärte die Helaba.

Schwache Konjunkturzahlen aus der Eurozone stützten die Rentenmärkte am Vormittag zusätzlich. Die Privatwirtschaft in der Eurozone hat im März an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel um 0,6 Punkte auf 51,3 Zähler. Besonders in der Industrie läuft es derzeit schlecht. Hier schrumpften die Geschäfte so kräftig wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.

Am Nachmittag bleibt es datenseitig recht ruhig. Im US-Datenkalender findet sich zum Wochenausklang mit den Eigenheimverkäufen nur ein Eintrag - die Vorgaben dafür seien positiv, hieß es von der Helaba. „Eine deutliche Erholung im Februar scheint somit möglich und sollte insgesamt dazu beitragen, dass das Zutrauen in die US-Wirtschaftsentwicklung wieder steigt. Zinserwartungen sollten daher nicht weiter reduziert werden“, hieß es.

Heute um 11.05 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,32 um 47 Ticks über dem letzten Settlement von 164,85. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,43, das Tagestief bei 164,62. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 81 Basispunkte. Der Handel verläuft bei sehr hohem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 370.947 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,05 (zuletzt: 1,11) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,29 (0,34) Prozent, die fünfjährige mit -0,19 (-0,16) Prozent und die zweijährige lag bei -0,53 (-0,51) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 43 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (41) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 28 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 8 (9) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 110,89 111,13 1,05 43 109,58 Bund 29/02 10 0,75 102,05 102,09 0,29 40 104,73 Bund 24/10 5 0,00 110,29 110,46 -0,19 28 101,30 Bund 21/09 2 3,90 110,03 110,08 -0,53 8 105,83 ~