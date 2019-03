Reaktionen zum Iffland-Ring: Gratulation von Kircher und Bergmann

Wien (APA) - Erste Gratulationen an den neuen Iffland-Ring-Träger Jens Harzer kamen am Freitag vom Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, Christian Kircher, und Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann. Harzers „junges Alter lässt eine vielversprechende schauspielerische Zukunft erwarten, der ich mit großer Freude entgegensehe“, erklärte Kircher in einer Aussendung.

Die Lebenslinie von Bruno Ganz sei mit jener von Jens Harzer „eng verbunden - nicht zuletzt mit dem berührenden Vortrag des Briefes von Botho Strauß bei der Trauerfeier für Bruno Ganz“, so Kircher, dem Harzers „spannungsgeladene und kraftvolle Darstellung“ des Achill bei den letztjährigen Salzburger Festspielen „bleibend in Erinnerung“ ist.

Karin Bergmann „wusste, dass Bruno Ganz eine vollkommene Wahl treffen wird, auch wenn ich mir den Iffland-Ring erstmals gut an einer Frauenhand hätte vorstellen können“. Sie freue sich für Harzer: „Was für ein ‚Ich‘, fünf Stunden in Katrin Bracks Schnipselregen auf der Bühne des Burgtheaters in Handkes ‚Immer noch Sturm‘ 2011, Regie führte der unvergessene Dimiter Gotscheff. Taumelnd, sich verlierend, wütend und ratlos - ganz eigen, ganz unverwechselbar, ganz Harzer, zutiefst berührend und am Ende triumphal.“