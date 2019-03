Forschungsrat für mehr Engagement Österreichs in EU-Industriepolitik

Wien (APA) - Für ein stärkeres Engagement Österreichs im Rahmen der europäischen Industriepolitik spricht sich der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) in einer am Freitag veröffentlichten Empfehlung aus. Notwendig dafür sind nach Ansicht des Forschungsrats eine langfristige industriepolitische Strategie und konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Innovationsperformance in Schlüsseltechnologien.

Zur Erhöhung der Forschungs- und Innovationsaktivitäten empfiehlt der Rat in enger Abstimmung mit anderen Politikbereichen „eine Forcierung der von der EU-Kommission definierten Schlüsseltechnologien als zentrale Teile der strategischen Wertschöpfungsketten für Europa und eine grundsätzliche Beteiligung an Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse“. Die Mitwirkung Österreichs an diesen Vorhaben sei eine standort- und technologiepolitische Notwendigkeit.

Der RFT empfiehlt, basierend auf diesen Vorhaben und Schlüsseltechnologien nationale Forschungs- und Innovationsschwerpunkte zu definieren, die über Förderprogramme aufgegriffen werden und zudem Investitionsförderungen sowie Qualifizierungsmaßnahmen vorsehen. „Dadurch können maßgefertigte Forschungs- und Innovationsaktivitäten initiiert werden, die zu einer effizienten Einbindung Österreichs in die strategische europäische Industriepolitik beitragen“, heißt es in der Empfehlung.