Virtuose Darstellungskunst: Jens Harzer ist neuer Iffland-Ring-Träger

Wien/Hamburg (APA) - Am Mittwoch verlas Jens Harzer beim Begräbnis des Schauspielers Bruno Ganz einen Brief des Dramatikers Botho Strauß. Heute, Freitag, wurde bekannt, dass Harzer von Ganz zu seinem Nachfolger als Träger des Iffland-Rings auserkoren wurde. Es dürfte wenige geben, die die Wahl des 47-Jährigen Deutschen zum „bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ nicht begrüßen.

„Sehr geehrte Damen/Herren, es ist der Schauspieler JENS HARZER, den ich hiermit zu meinem Nachfolger als Träger des Iffland Ringes bestimme. Mit vorzüglicher Hochachtung, Bruno Ganz“, lautet das begründungslose Schreiben, das Ganz nach dem Tod des zunächst von ihm als Nachfolger bestimmten Gert Voss 2014 nach Wien schickte. In Österreich war der in Wiesbaden geborene und an der Otto-Falckenberg-Schule in München ausgebildete Bühnenkünstler, der seit 2009 Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg ist, vor allem bei den Salzburger Festspielen zu sehen.

Von 2001 bis 2004 mimte er den Tod in Hofmannsthals „Jedermann“, 2008 spielte er in Andrea Breths Bühnenversion von Dostojewskis „Verbrechen und Strafe“, 2011 in Dimiter Gottscheffs Uraufführung von Peter Handkes „Immer Noch Sturm“. 2016 brillierte er in Deborah Warners Version von Shakespeares „Der Sturm“ als Caliban. Im vergangenen Sommer überzeugte er als Achill an der Seite von Sandra Hüller in Johan Simons Zwei-Personen-Version von Kleists „Penthesilea“ und erhielt dafür seine zweite Nestroy-Nominierung (nach 2000 für „Der Name“ von Jon Fosse). Allesamt waren dies prägnante, nachhaltige Eindrücke, rückhaltlose Auslieferungen an Figuren, für deren Gestaltung Körper und Sprache gleichermaßen virtuos eingesetzt werden.

Paradigmatisch für die Darstellungskunst des neuen Iffland-Preisträgers mag seine Mitwirkung an der Handke-Uraufführung „Die schönen Tage von Aranjuez“, die Luc Bondy 2012 im Akademietheater inszenierte, gelten: Im Laufe von 110 Minuten sah man ihn an der Seite von Dörte Lyssewski in mannigfachen Verkleidungen, als Ritter und als Indianerhäuptling, als Double des jungen Handke und als Gärtner mit Strohhut, als Taschenspieler mit falschem Schnauz und als tänzelnder Federball-Crack. Mit Slapstick kämpfte er gegen die immanent drohende Pathosgefahr von Handkes Text, sehr realistisch versuchte er sich im Partnerdialog der ernsthaften Auseinandersetzung zu entziehen. Im Vorjahr konnte man sich bei einem Thalia Theater-Gastspiel von „Warten auf Godot“ in St. Pölten davon überzeugen, wie rasch Harzer zwischen Blödeln und Tiefgang, Kalauern und Extemporieren wechseln kann.

Die Münchner Kammerspiele unter Intendant Dieter Dorn, der Harzer 1993 engagierte, waren seine erste langjährige künstlerische Heimat. Mit ihm wechselte er danach ans Bayerische Staatsschauspiel. Hier spielte er zahlreiche Hauptrollen, etwa in Bernard-Marie Koltès „Roberto Zucco“, Goethes „Urfaust“ und „Torquato Tasso“, Kleists „Amphitryon“ und Büchners „Woyzeck“ in der Regie von Martin Kusej. 2008 und 2011 (für seine Darstellung des Marquis Posa in Jette Steckels „Don Carlos“-Inszenierung) wurde er in der Kritiker-Umfrage des Fachblatts „Theater heute“ zum Schauspieler des Jahres gewählt.

Auch im Kino war Harzer, der Mitglied der Akademie der Künste Berlin ist, mehrfach zu sehen - etwa in „Requiem“ von Hans-Christian Schmid, „Der Lebensversicherer“ von Bülent Akinci und in Wim Wenders Handke-Verfilmung „Die schönen Tage von Aranjuez“. Im TV hatte er u.a. Auftritte in „Tatort“ und „Der Tatortreiniger“.