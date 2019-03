Zyklon „Idai“ - Brennpunkt Buzi: „Wasser hat die Siedlung gefressen“

Maputo/Beira/Harare (APA) - Stadt und Bezirk Buzi werden immer mehr zum Brennpunkt in dem vom Zyklon „Idai“ vor einer Woche schwer getroffenen Katastrophengebiet in Mosambik. Leovigildo Pechem, Projektmanager von „Licht für die Welt“ in Mosambik, schilderte die Situation am Freitag drastisch: „Die Stadt ist weg. Das Wasser hat die Siedlung gefressen.“

Die Stadt Buzi liegt auf dem Landweg etwa 150 Kilometer von Beira entfernt am Ufer des gleichnamigen Flusses. „Wenige Menschen wurden von dort mit Hubschraubern nach Beira ausgeflogen“, sagte der in Beira lebende Pechem. Er und seine Nachbarn hätten Flüchtlinge aus Buzi bei sich aufgenommen.

In Beira selbst verbessere sich die Situation allmählich, berichtete Pechem. Humanitäre Hilfe erreicht die Stadt demnach schön langsam und Grundversorgungseinrichtungen nehmen nach und nach ihre Arbeit wieder auf. Die Lage in Buzi verschlechtere sich hingegen zusehends.

„Es gibt viele Tote“, schilderte der „Licht für die Welt“-Mitarbeiter. „Die Helikopter retten nur diejenigen, die sich auf ihre Häuser oder in Bäume retten konnten. Die, welche es nicht geschafft haben, wurden zurückgelassen und sind verschwunden.“ Wer noch auf seinem Haus oder in einem Baum ausharrt, wird aus der Luft mit Energieriegeln versorgt.

Menschen mit Behinderungen wurden besonders heftig getroffen: „Wir hörten, dass einer der von uns im Zuge der gemeindenahen Rehabilitation (CBR) betreuten Klienten ums Leben gekommen ist, von anderen wissen wir noch immer nichts“, sagte Pechem.

„Licht für die Welt“ arbeitet seit mehreren Jahren im Bezirk Buzi: Unter anderem führt die Organisation mit ihrem lokalen Partner „Kupedzana“ ein gemeindenahes Rehabilitationsprogramm in der Stadt Buzi und Umgebung. Gemeinsam mit der im Bildungsbereich tätigen NGO „Esmabama“ unterhält „Licht für die Welt“ ein Projekt zur Inklusion von Kindern mit Behinderungen in ihren Schulen. Darüber hinaus gibt es ein Trainingszentrum in Nahmatanda auf halbem Weg zwischen Buzi und Beira, das von der Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen mit dem lokalen Partner ADPP betreibt.

Weitere Inklusions- und CBR-Programme - letztere im Umfeld von Matacuane - gibt es ebenfalls. Bei dem CBR-Projekt bei Matacuane wurde allerdings in der Station des lokalen Partners „OREBACOM“ das Dach weggerissen. Die Projektdurchführung sei derzeit nicht möglich. Auch weitere CPR-Projekte, beispielsweise gemeinsam mit „Ademo“ in Manga, mussten gestoppt werden. In manchen Distrikten, etwa in Dondo nahe bei Beira, war die Situation am Freitagvormittag noch völlig unklar.

„Licht für die Welt“ wies besonders auf die Lage von Menschen mit Behinderungen in dem Katastrophengebiet hin. Die Fachorganisation will nun mit den lokalen Partnern die Infrastruktur so schnell wie möglich wieder aufbauen und nutzbar machen. Besonderes Augenmerk kommt dabei auch der erst vor eineinhalb Jahren erbauten Augenklinik. Das medizinische Zentrum versorgt ein Einzugsgebiet von einer Million Menschen. Der Zyklon „Idai“ deckte das Gebäude völlig ab.

