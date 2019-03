Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Kursverluste aus

Wien (APA) - Nach der Erholung der vergangenen Monate haben anhaltende Wachstumsunsicherheiten den Risikoappetit nicht nur an internationalen Finanzmärkten gebremst, sondern auch an der Wiener Börse. Der ATX hat seine Kursverluste am Nachmittag weiter ausgebaut.

Der heimische Leitindex wurde um 14.15 Uhr mit 3.052,39 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 28,13 Punkten bzw. 0,91 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,79 Prozent, FTSE-100/London -1,35 Prozent und CAC-40/Paris -1,32 Prozent.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hatte sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex ist in der Industrie stark gefallen. Mit 47,6 Punkten erreichte er den niedrigsten Wert seit der Staatsschuldenkrise im Frühjahr 2013.

Auf dem ATX lasten besonders die Abschläge der schwergewichtigen Bank-Werte. In Wien fielen Erste Group um 1,58 Prozent sowie Raiffeisen um 1,65 Prozent. Auch BAWAG gaben um 1,39 Prozent ab.

Die Semperit-Aktien sind indes mit minus 1,56 Prozent in die Verlustzone gedreht. Am Vormittag hatten die Papiere noch auf ihr Monatshoch zugelegt. Der im Umbau befindliche Gummi- und Kautschukkonzern sieht nach einem Verlust von 80 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Trendwende. Bereits 2018 habe es „einen Sprung in der operativen Profitabilität“ gegeben, das Restrukturierungsprogramm mit 700 Maßnahmen greife, sagte Semperit-Chef Martin Füllenbach. 2018 hat sich der Nettoverlust allerdings verdreifacht.

Auf der Gewinnerseite standen Do&Co mit plus 1,35 Prozent sowie Telekom Austria mit plus 1,02 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.05 Uhr bei 3.101,39 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.30 Uhr bei 3.052,39 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,88 Prozent bei 1.540,24 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market zehn Titel mit höheren Kursen, 26 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.515.686 (Vortag: 1.037.396) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 43,746 (26,34) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 249.872 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,19 Mio. Euro entspricht.

