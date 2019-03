AK-Wahl Burgenland - Wahlbüro sieht „Missverständnis vor Ort“

Eisenstadt (APA) - Im AK-Wahlbüro im Burgenland sprach man am Freitag angesichts der Kritik des Landes-ÖAAB am abgesagten Wahltag in einem Betriebssprengel in Oberwart von einem „Missverständnis vor Ort“. Dieses sei korrigiert worden: „Alle Wahlberechtigten können Ihre Stimme an zwei Wahltagen abgeben“, so die Leiterin des Wahlbüros, Brigitte Kulovits-Rupp, in einer Aussendung.

Per Umlaufbeschluss sei von der Zweigwahlkommission ein neuer, zusätzlicher Wahltag festgelegt worden. „Damit wurde rasch sichergestellt, dass es zu keiner Einschränkung der Stimmabgabe im Betrieb kommt“, so Kulovits-Rupp.

Die vom ÖVP-Spitzenkandidaten angekündigte Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft sei für die Leiterin des Wahlbüros nicht nachvollziehbar: „Das Missverständnis zwischen Wahlkommission und Betrieb, konnte rasch aufgeklärt werden. Durch das rasche Handeln ist die Möglichkeit zur Stimmabgabe nicht eingeschränkt. Wenn eine wahlwerbende Gruppe dennoch mit schärfsten Geschützen auffährt, liegt der Schluss nahe, dass dabei weniger die Wahrung des Wahlrechts, als vielmehr der Wunsch nach Skandalisierung der AK-Wahl im Vordergrund steht“, so Kulovits-Rupp.