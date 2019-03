INNENPOLITIK - Termine von Sa., 23.03.19 bis Mo., 25.03.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Samstag, 23. März 2019

WIEN - 10:00 II EU-Wahl: Johanna Dohnal-Enquete SPÖ-Frauen,

AI Sozialistische Jugend Österreich (SJÖ) „Sisters

unite - Europa den Frauen“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ega, 6., Windmühlgasse 26) - 12:00 II Radioreihe „Im Journal zu Gast“ mit

WI Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP)

(Ö1)

BURGENLAND Oberwart - 13:00 II Tagung Verein RE.F.U.G.I.U.S. „NS-

AI Gefühlserbschaften: Kontinuitäten - Traditionen -

Brüche“ mit u.a. Bailer (Historikerin, Wien),

Schneider (Sozialpsychologe, Kulturwissenschafter,

Frankfurt am Main), Erne (Filmregisseur und

Fernsehjournalist), Deutschmann (Filmemacherin),

Schönwiese (Regisseur, Erzählforscher/Innsbruck),

Reiss (Moderation)

(Rathaus Oberwart, Rathaussaal, Hauptplatz 9)

KÄRNTEN Pörtschach - 09:00 II Superintendentialversammlung der Evangelischen

Kirche Kärnten-Osttirol

(Congress Center Pörtschach, Hauptstraße 203) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT/WIEN EU-weit/Wien * AA EU-weiter Protesttag gegen geplante

AI Urheberrechtsreform und Upload-Filter

IT - AI 15:30 Demonstration „Save Your Internet“

II https://savetheinternet.info

IT (Wien, Christian-Broda-Platz, 6.)

---------------------------------------------------------------------

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE VAE Abu Dhabi * AI Bundeskanzler Kurz in den Vereinigten Arabischen

WI Emiraten (VAE)

II 13:15 MEZ Gespräch mit Außenminister Sheikh

Abdullah bin Zayed

19:15 MEZ Gespräch mit dem Kronprinzen von Abu

Dhabi Mohamed Bin Zayed al Nahyan

20:00 MEZ Aufführung der Spanischen Hofreitschule

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Sonntag, 24. März 2019

WIEN * 11:05 II Fernseh-Pressestunde mit EU-Kommissar Johannes

AI Hahn

(ORF2) - 22:00 II Polit-Talk „Im Zentrum“ zu „Islamismus und

AI rechtsextremer Terror – Wie bedrohlich sind die

IT Netzwerke?“ mit u.a. BVT-Chef Gridling, NEOS-

Sicherheitssprecherin Krisper,

Terrorismusforscherin Ebner, Politologe El

Difraoui, Social Media-Expertin Brodnig

(ORF2)

BURGENLAND Rechnitz - 14:00 II Gedenkfeier Verein RE.F.U.G.I.U.S. für alle Opfer

AI des Südostwallbaus mit u.a. Lador-Fresher

(Botschafterin des Staates Israel in Österreich),

Marx (Evangelischer Pfarrer, Rechnitz), Gulda

(Vorsitzender RE.F.U.G.I.U.S.)

(Gedenkstätte Kreuzstadl, An der B56 bei der

Südeinfahrt von Rechnitz)

KÄRNTEN Paternion * II Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Paternion

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten * II Gemeinderatswahlen in Stockerau, Wolkersdorf im

Weinviertel und Pillichsdorf

SALZBURG * BILD II „Stichwahlen in elf Gemeinden“ (Ergebnisse in Landgemeinden bis ca. 18.00 Uhr, in der Stadt

Salzburg bis 19.30 Uhr) - BILD II 11:00 Stimmabgabe ÖVP-Spitzenkandidat Bgm. Harald

Preuner

(Salzburg, Bildungscampus Gnigl,

Minnesheimstraße 33) - BILD II 11:30 Stimmabgabe SPÖ-Spitzenkandidat Vbgm.

Bernhard Auinger

(Salzburg, Bewohnerservice Salzburg Süd,

Hans-Webersdorfer-Straße 27)

KUWAIT Kuwait-Stadt * BILD AI Bundeskanzler Kurz in Kuwait

WI ca. 11:30 MEZ Gespräche mit dem Emir von Kuwait,

II Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah und Premier Jabir

Mubarak al-Hamad as-Sabah

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Montag, 25. März 2019

WIEN - 09:30 WI PK SPÖ „Gesetzesvorschlag gegen Mietwucher“ mit

II Wohnbausprecherin Becher, Handel-Torsch (Wiener

Landesvorsitzende Mietervereinigung), Beclin

(Institut für Strafrecht, Uni Wien)

(SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1.,

Heldenplatz 10) * 10:00 AI EU-Wahl: Buchpräsentation und PK „Europa vor der

II Entscheidung - Warum ein geeinter Kontinent unsere

Zukunft ist“ mit u.a. den Autoren Androsch, Gadner

und Poller (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 10:00 II Buchpräsentation Vienna Business School „EU for

XI you“ mit Bildungsminister Faßmann, Autoren Otmar

Lahodynsky und Wolfgang Böhm

Diskussion mit Schülerinnen und Schülern

(Vienna Business School, 8., Hamerlingplatz 5-6) - 16:00 AI Generalversammlung der Freunde von Yad Vashem mit

II u.a. Bildungsminister Faßmann, StS Edtstadler

(Wiener Rathaus, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 1) - 18:00 II EU-Wahl: Gespräch in der Veranstaltungsreihe

AI „Sichtweisen - Politiker/innen im Gespräch mit

KI Expert/innen“ mit SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas

Schieder, Schriftsteller Doron Rabinovici

(Wiener Bildungszentrum, 2., Praterstraße 25) - 18:30 II StS Edtstadler im Management Club

(Management Club, 1., Kärntner Straße 8) - 19:00 AI Vortrag „Islam komplex und simpel - Zur Geschichte

II und Gegenwart einer Weltreligion“ von Thomas Bauer

(Universität Münster) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:00 II PK SPÖ Frauen Bgld. „Jahreskampagne: Red‘ma...“

mit LR Eisenkopf (Landesfrauenvorsitzende), LAbg.

Sack, Abg. Friedl, LAbg. Posch-Gruska

(2Beans Kaffee & Rösterei, Martinshof,

Kleinhöfleiner Hauptstraße 8)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:00 II EU-Wahl: PK SPÖ Kärnten „Wach auf Europa:

AI Lebensmittel verwenden statt verschwenden“ mit EU-

Kandidaten Julia Herr und Luca Kaiser

(Best of the Rest im Palais Ehrfeld, Kardinalplatz

1) - 10:00 II EU-Wahl: PK Die Grünen Kärnten „Präsentation der

AI Kärntner Kandidatin“ mit Landessprecher-Stv.

Motschiunig, Europawahl-Kandidatin Voglauer

(Hotel Sandwirth, Pernhartgasse 9)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:30 II PK „Ein Jahr nach der Wahl – Bilanz und Ausblick“

mit LHStv. Schnabl, LR Königsberger-Ludwig (beide

SPÖ)

(Landhaus NÖ, Industrieviertelsaal, Landhausplatz

1)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:00 II PK OÖVP Frauen „Pflege ist weiblich -

CI Forderungspaket der OÖVP Frauen“ u .a. mit

Landesleiterin Schulz

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31)

Wels - 09:30 II PK Volkshilfe Wels-Kirchdorf „Monat für Respekt

CI und Toleranz“

(Cafe Hoffmann, Stadtplatz 41)

STEIERMARK Aigen im Ennstal - 19:00 II Themenabend Land Stmk. „Neue

CI Landesentwicklungsstrategie 2030+ -

WI Ressourcenmanagement, Klima- und Umweltschutz“ mit

LHStv. Schickhofer (SPÖ), LR Eibinger-Miedl (ÖVP),

Steininger (Karl-Franzens-Universität)

(Schlosshotel Pichlarn, Zur Linde 1)

Graz * 11:00 II PK FPÖ Steiermark „Sozialpolitik auf Bundes- und

Landesebene“ mit Min. Kunasek, Min. Hartinger-

Klein, Klubobmann Hermann

(Landhaus Graz, FPÖ-Landtagsklub, II.,

Sitzungssaal, Vorderhaus, Herrengasse 16) - 17:00 AI Vortrag und Diskussion Zentrum für

II Südosteuropastudien der KFU Graz „Getting to

Europa from Prespa - The EU Integration of North

Macedonia“ mit Außenminister Nikola Dimitrov,

Florian Bieber (SOE-Zentrum der Uni Graz)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://www.suedosteuropa.uni-graz.at

(Meerscheinschlößl, Mozartgasse 3)

Stainach - 11:30 CI PG „Die Zukunft der Gesundheitsversorgung im

II Bezirk Liezen liegt uns am Herzen“ u.a. mit

Patientenombudsfrau Skledar, Ärzte Melzer und

Wohak, Koinig (Gesundheitsfonds Steiermark)

(Stainach, Gemeindeamt, Hauptplatz)

TIROL Innsbruck - 10:00 II PG Stadt Innsbruck „Medien-Jour fixe“ mit Bgm.

Willi (Grüne)

(Rathaus Innsbruck, Medienraum, Maria-Theresien-

Straße 18) - 11:00 CI PK Caritas der Diözese Innsbruck „Soziale

II Verantwortung in der Stadt und aktuelle

Herausforderungen“ u.a. mit Schärmer (Caritas

Direktor), Bischof Glettler, LH Platter (ÖVP),

Bgm. Willi (Grüne)

(Katholisches Oberstufen Realgymnasium, Rennweg

40)

DÄNEMARK Kopenhagen - WI Arbeitsreise von Ministerin Köstinger

AI (25.03.-26.03.)

II

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~