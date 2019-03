Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Der Brexit ist verschoben worden

Brüssel/London - Großbritannien will die EU verlassen. Eigentlich sollte das am 29. März passieren. Aber jetzt kommt der Brexit erst im April oder im Mai. Vor einiger Zeit einigten sich die EU und die britische Premier-Ministerin Theresa May auf einen Brexit-Vertrag. Aber das britische Parlament hat diesen Vertrag bisher abgelehnt. Dadurch drohte ein harter Brexit am 29. März. Deshalb hat die EU den Briten etwas mehr Zeit gegeben. Wenn das britische Parlament dem Brexit-Vertrag zustimmt, dann verlässt Großbritannien die EU am 22. Mai. Wenn das britische Parlament dem Vertrag nicht zustimmt, dann gilt eine Frist bis 12. April. Dann müssen die Briten sagen, was sie weiter vorhaben. Es kann sein, dass es dann zu einem harten Brexit kommt.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien und „exit“ ist das englische Wort für „Austritt“.

Erklärung: Harter Brexit und geordneter Brexit

Harter Brexit bedeutet, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt. Das kann aber viele Schwierigkeiten für die Wirtschaft in Großbritannien und in der EU geben. Deshalb fürchten sich viele Politiker vor einem harten Brexit. Wenn das britische Parlament für den Brexit-Vertrag stimmt, dann gibt es einen geordneten Brexit. Dann gibt es keine Schwierigkeiten für die Wirtschaft.

Mehr als 100 Menschen starben bei Unfall mit Fähre im Irak

Bagdad - Bei einem Unfall mit einer Fähre sind im Irak mehr als 100 Menschen gestorben. Die Fähre war auf dem Fluss Tigris unterwegs. Weil viel zu viele Menschen an Bord der Fähre waren, kippte sie um. Das nennt man kentern. Die Menschen fielen ins Wasser. Einige konnten aus dem Wasser gerettet werden. Aber mindestens 100 Menschen sind ertrunken. Die Polizei untersucht nun, wer an dem Unfall schuld ist.

Erklärung: Fähre

Eine Fähre ist ein Schiff, das meistens auf der gleichen Strecke hin- und herfährt. Auf Flüssen transportieren Fähren zum Beispiel Menschen von einem Ufer zum anderen.

2 Meter langer Fisch in Australien angespült

Sydney - In Australien ist ein riesiger Fisch an den Strand gespült worden. Der Fisch war ein seltener Sonnen-Fisch und fast 2 Meter lang. Zwei Menschen fanden den Fisch tot am Strand liegen. Sie stellten sich daneben und machten ein Foto. Dieses Foto wurde dann im Internet verbreitet. Dieser gefundene Sonnen-Fisch ist für seine Art eher klein gewesen. Sonnen-Fische können bis zu 4 Meter lang werden. Sie erreichen dann ein Gewicht von mehr als 2 Tonnen.

Österreich verlor beim Start der Qualifikation für die Fußball-EM

Wien - Im nächsten Jahr findet wieder die Fußball-Europameisterschaft statt. Die Qualifikation für die EM hat schon begonnen. Dabei spielen alle Nationalmannschaften aus Europa in verschiedenen Gruppen gegeneinander. Die besten Teams dürfen dann nächstes Jahr an der EM teilnehmen. Für Österreich hat die Qualifikation nicht gut begonnen. Österreich verlor nämlich in Wien gegen Polen mit 0:1. Polen ist einer der stärksten Gegner in der Gruppe von Österreich. Die anderen Gegner sind Israel, Nord-Mazedonien, Slowenien und Lettland.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++