Golan - Österreichs Haltung bleibt unverändert

Wien/Jerusalem (APA) - Österreich hält nach den Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu den Golan-Höhen an seiner bisherigen Position fest: „Österreich, so wie die EU, betrachtet den Golan als von Israel besetztes Gebiet und nicht als Teil des israelischen Staatsgebiets, in Übereinstimmung mit internationalem Recht und UNO-Resolutionen“, so Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer in einer der APA am Freitag übermittelten Stellungnahme.

Zuvor hatte bereits eine EU-Sprecherin in Brüssel betont, die Europäische Union erkenne eine Souveränität Israels über die Golan-Höhen nicht an. Dies entspreche internationalem Recht.

Der US-Präsident hatte mit einer weiteren Kehrtwende in der Nahost-Politik den Streit um die Golan-Höhen zwischen Israel und Syrien neu entfacht. Er erklärte, die USA sollten die Souveränität Israels über das im Sechs-Tage-Krieg eroberte und später annektierte Gebiet anerkennen. Kritik kam darauf von Syrien, Russland und dem Iran, aber auch von der mit den USA verbündeten Türkei.