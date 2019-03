AUSSENPOLITIK - Termine von Sa, 23.03.19 bis Mo, 25.03.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 23. März 2019

WIEN - 10:00 II EU-Wahl: Johanna Dohnal-Enquete SPÖ-Frauen,

AI Sozialistische Jugend Österreich (SJÖ) „Sisters

unite - Europa den Frauen“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ega, 6., Windmühlgasse 26)

BURGENLAND Oberwart - 13:00 II Tagung Verein RE.F.U.G.I.U.S. „NS-

AI Gefühlserbschaften: Kontinuitäten - Traditionen -

Brüche“ mit u.a. Bailer (Historikerin, Wien),

Schneider (Sozialpsychologe, Kulturwissenschafter,

Frankfurt am Main), Erne (Filmregisseur und

Fernsehjournalist), Deutschmann (Filmemacherin),

Schönwiese (Regisseur, Erzählforscher/Innsbruck),

Reiss (Moderation)

(Rathaus Oberwart, Rathaussaal, Hauptplatz 9) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT/WIEN EU-weit/Wien * AA EU-weiter Protesttag gegen geplante

AI Urheberrechtsreform und Upload-Filter

IT - AI 15:30 Demonstration „Save Your Internet“

II https://savetheinternet.info

IT (Wien, Christian-Broda-Platz, 6.)

GROSSBRITANNIEN London * 13:00 AA Demonstration der Organisation „People‘s Vote“ für

ein zweites Brexit-Referendum (Ortszeit: 12:00 Uhr

GMT+0) ---------------------------------------------------------------------

CHILE Santiago de Chile * AA Brasilianischer Präsident Bolsonaro in Chile

(geplant)

FRANKREICH Carcassonne - AA Erster Jahrestag der Terrorangriffe von

Carcassonne und Trèbes

Paris * AA Wieder „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich

(erwartet)

ITALIEN Mailand - AA Vor 100 Jahren gründete Benito Mussolini in

Italien seine faschistische Bewegung

Palermo * AA Chinesischer Präsident Xi in Italien (22.-23.3.)

WA Besuch der sizilianischen Hauptstadt Palermo

gemeinsam mit der italienischen Regierung und

Unterzeichnung von Handelsverträgen

LIBANON Beirut * AA Abschluss der Nahost-Reise von US-Außenminister

Pompeo im Libanon (22.-23.3.)

Treffen mit Ministerpräsident Hariri

SYRIEN Damaskus/Baghouz * AA Lage in Syrien - Kampf um letzte IS-Enklave

USA/ISRAEL/SYRIEN Washington/Jerusalem * AA Nach Aussagen von US-Präsident Trump über

Anerkennung der israelischen Souveränität über den

Golan

(Golan)

VENEZUELA/USA Caracas * AA Entwicklung im Machtkampf in Venezuela

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE VAE Abu Dhabi * AI Bundeskanzler Kurz in den Vereinigten Arabischen

WI Emiraten (VAE)

II 13:15 MEZ Gespräch mit Außenminister Sheikh

Abdullah bin Zayed

19:15 MEZ Gespräch mit dem Kronprinzen von Abu

Dhabi Mohamed Bin Zayed al Nahyan

20:00 MEZ Aufführung der Spanischen Hofreitschule

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 24. März 2019

WIEN * 11:00 AI Matinee „Brexit: Deal or No Deal - Wie geht es mit

Großbritannien und der EU weiter?“ mit. u.a.

Kaldor (Professor of Global Governance, LSE),

Szyszkowitz (Historiker und Journalist), Tugendhat

(Konservativer Abgeordneter des britischen

Parlaments)

(Burgtheater, 1., Universitätsring 2) * 11:05 AI Fernseh-Pressestunde mit EU-Kommissar Johannes

II Hahn

(ORF2) - 13:00 AI Symposium „Zwanzig Jahre NATO-Krieg gegen

Jugoslawien – hat der Balkan eine Zukunft?“ mit

u.a Ivan Pernar (kroatischer

Parlamentsabgeordneter), Slobodan Reljic

(serbischer Journalist), Wolfgang Petritsch

(ehemaliger EU-Gesandter für den Kosovo), Hannes

Hofbauer (Historiker), Germinal Civikov (Autor)

(Riverbox, Gebäude des ÖGB, 2., Johann-Böhm-Platz

1) - 18:00 AI Demonstration Serbisch-Österreichische

Solidaritätsbewegung „20 Jahre NATO-Krieg gegen

Jugoslawien“

(Ballhausplatz, 1.) - 22:00 II Polit-Talk „Im Zentrum“ zu „Islamismus und

AI rechtsextremer Terror – Wie bedrohlich sind die

IT Netzwerke?“ mit u.a. BVT-Chef Gridling, NEOS-

Sicherheitssprecherin Krisper,

Terrorismusforscherin Ebner, Politologe El

Difraoui, Social Media-Expertin Brodnig

(ORF2)

BURGENLAND Rechnitz - 14:00 II Gedenkfeier Verein RE.F.U.G.I.U.S. für alle Opfer

AI des Südostwallbaus mit u.a. Lador-Fresher

(Botschafterin des Staates Israel in Österreich),

Marx (Evangelischer Pfarrer, Rechnitz), Gulda

(Vorsitzender RE.F.U.G.I.U.S.)

(Gedenkstätte Kreuzstadl, An der B56 bei der

Südeinfahrt von Rechnitz)

BURKINA FASO Ouagadougou * AA Verfassungsreferendum in Burkina Faso

FRANKREICH/MONACO Nizza/Monte Carlo * AA Chinesischer Präsident Xi in Frankreich und Monaco

(24.-26.3.)

Treffen mit Monacos Prinz Albert, anschließend

Staatsdiner mit Frankreichs Präsident Macron in

Nizza

KOMOREN Moroni * AA Präsidentenwahl auf den Komoren

KUWAIT Kuwait-Stadt * BILD AI Bundeskanzler Kurz in Kuwait

WI ca. 11:30 MEZ Gespräche mit dem Emir von Kuwait,

II Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah und Premier Jabir

Mubarak al-Hamad as-Sabah

SERBIEN Belgrad - AI 20. Jahrestag des NATO-Luftkrieges gegen

Milosevic-Regime

THAILAND Bangkok * AA Parlamentswahlen in Thailand (geplant)

WELTWEIT - AA Internationaler Tag für das Recht auf Wahrheit

über schwere Menschenrechtsverletzungen und für

die Würde der Opfer

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 25. März 2019

WIEN * 10:00 AI EU-Wahl: Buchpräsentation und PK „Europa vor der

II Entscheidung - Warum ein geeinter Kontinent unsere

Zukunft ist“ mit u.a. den Autoren Androsch, Gadner

und Poller (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 16:00 AI Vortrag Institut für die Wissenschaften vom

Menschen (IWM) „Messianism and Sociopolitical

Revolution in Islam“ von Said Arjomand (University

of New York) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/oDNrIdg4

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), 9., Spittelauer Lände 3) - 16:00 AI Generalversammlung der Freunde von Yad Vashem mit

II u.a. Bildungsminister Faßmann, StS Edtstadler

(Wiener Rathaus, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 1) * 18:00 AI Vortrag und Diskussion Institut für

Sicherheitspolitik (ISP) „Weltordnung ohne den

Westen? Russland zwischen den USA, China und der

EU“ mit u.a. Lukyanov (Forschungsprofessor und

Chefredakteur „Russia in Global Affairs“)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Landesverteidigungsakademie, Sala Terrena, 7.,

Stiftgasse 2A) - 18:00 II EU-Wahl: Gespräch in der Veranstaltungsreihe

AI „Sichtweisen - Politiker/innen im Gespräch mit

KI Expert/innen“ mit SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas

Schieder, Schriftsteller Doron Rabinovici

(Wiener Bildungszentrum, 2., Praterstraße 25) - 19:00 AI Vortrag „Islam komplex und simpel - Zur Geschichte

II und Gegenwart einer Weltreligion“ von Thomas Bauer

(Universität Münster) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15) * 19:00 AI Buchpräsentation Falter-Verlag von und mit Peter

Michael Lingens - „Die Zerstörung der EU“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Buchhandlung Kuppitsch, 1., Schottengasse 4)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:00 II EU-Wahl: PK SPÖ Kärnten „Wach auf Europa:

AI Lebensmittel verwenden statt verschwenden“ mit EU-

Kandidaten Julia Herr und Luca Kaiser

(Best of the Rest im Palais Ehrfeld, Kardinalplatz

1) - 10:00 II EU-Wahl: PK Die Grünen Kärnten „Präsentation der

AI Kärntner Kandidatin“ mit Landessprecher-Stv.

Motschiunig, Europawahl-Kandidatin Voglauer

(Hotel Sandwirth, Pernhartgasse 9)

STEIERMARK Graz - 17:00 AI Vortrag und Diskussion Zentrum für

II Südosteuropastudien der KFU Graz „Getting to

Europa from Prespa - The EU Integration of North

Macedonia“ mit Außenminister Nikola Dimitrov,

Florian Bieber (SOE-Zentrum der Uni Graz)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://www.suedosteuropa.uni-graz.at

(Meerscheinschlößl, Mozartgasse 3) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Straßburg - 17:00 AA Europaparlament tagt (25.-28.3.) GROSSBRITANNIEN London * 18:30 AA Brexit-Debatte im Londoner Unterhaus

WA ca. 23.00 Abstimmung ---------------------------------------------------------------------

DÄNEMARK Kopenhagen - WI Arbeitsreise von Ministerin Köstinger

AI (25.03.-26.03.)

II

FRANKREICH Paris * AA Chinesischer Präsident Xi in Frankreich (24.-

26.3.) - Treffen mit Präsident Macron - 11:00 AA Erste Sitzung der Parlamentarischen Versammlung

mit 100 Abgeordneten aus Deutschland und

Frankreich

USA Washington * AA Israels Premier Netanyahu bei US-Präsident Trump

in Washington (25.-26.3.)

Empfang im Weißen Haus * AA US-Außenminister Pompeo trifft Netanyahu-Rivalen

Gantz am Rande des Jahrestreffens der

Lobbyorganisation AIPAC

WELTWEIT - AA Internationaler Tag des Gedenkens an Opfer der

Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels

http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/

