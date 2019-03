Pkw gegen Zug in Steiermark 2 - Beifahrer tot, Lenker in Lebensgefahr

Wildon (APA) - Wie Polizeisprecher Fritz Grundnig am Nachmittag erklärte, dürfte der 69-jährige Beifahrer in dem Wagen mit Grazer Kennzeichen noch an der Unfallstelle gestorben sein. Der 79-jährige Lenker wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Lokführer erlitt einen Schock.

Der Unfall passierte gegen 13.40 Uhr in Neudorf bei Wildon. Der Halbschranken am Bahnübergang war geschlossen, doch der Lenker dürfte Augenzeugen zufolge versucht haben, die Schranken zu umfahren. In dem Moment wollte eine Lok ohne Waggons die Kreuzung passieren. Es kam zur Kollision.