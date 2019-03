Paris bestellt Israels Geschäftsträger nach Jerusalem-Vorfall ein

Paris/Jerusalem (APA/AFP) - Frankreich hat gegen das Eindringen israelischer Sicherheitskräfte in das französische Kulturinstitut Institut francais in Jerusalem protestiert. Das französische Außenministerium bestellte deshalb nach Angaben von Freitag den Geschäftsträger der israelischen Botschaft in Paris ein. Die Behörden in Jerusalem hatten eine Veranstaltung mit palästinensischen Frauen in dem Kulturinstitut unterbunden.

Das Außenministerium in Paris sprach von einem „schwerwiegenden und unzulässigen Vorgang“. Nach Angaben aus dem französischen Generalkonsulat waren am Donnerstagmorgen israelische Polizisten in das Institut francais in Ost-Jerusalem eingedrungen und hatten die Organisatoren der Kulturveranstaltung gezwungen, das Gebäude zu verlassen.

Nach Angaben der beteiligten Frauen-Organisation wurden ihre Direktorin sowie eine weitere Mitarbeiterin vorübergehend in Gewahrsam genommen. Israel wirft der Organisation vor, von der Palästinenserbehörde finanziert oder gesponsert zu werden. Deren Aktivitäten werden in Ost-Jerusalem von Israel als illegal angesehen.