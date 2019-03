KA Finanz 2018 weiter mit Verlusten

Wien (APA) - Die staatliche Abbaufirma KA Finanz AG, ehemalige „Bad Bank“ der einst notverstaatlichten Kommunalkreditgruppe, hat 2018 weitere Risiken abgebaut. Der Portfolioabbau hat aber weiter Verluste verursacht. Die Gesellschaft ist in den vergangenen Monaten in Wien umgesiedelt, vom Kommunalkredit-Haus in der Türkenstraße in den „News Tower“ in der Taborstraße.

Der bisherige Servicevertrag mit der mittlerweile privatisierten Kommunalkredit wird jetzt Ende März 2019 beendet, umgesetzt sein soll die Trennung bis zum Frühsommer. Neuer Vertragspartner der KA Finanz ist nun die Ithuba.

2019 soll das Portfolio um weitere 800 Mio. Euro abgebaut werden, heißt es im Jahresbericht 2018, der am Freitag publiziert wurde. Das soll wieder über aktive Verkäufe passieren, aber auch über Abreifungen und Tilgungen.

2018 wurde der risikorelevante Teil des Portfolios um 1,9 Mrd. Euro auf 6 Mrd. Euro zurückgefahren. In Summe wurden seit der Zerschlagung der alten Kommunalkredit von der Abbaufirma Risikobestände um 28,8 Mrd. Euro abgebaut.

Das Jahresergebnis nach UGB/BWG der KA Finanz sei de facto ausgeglichen - wobei „ein vor allem aus dem Portfolioabbau resultierender Verlust durch eine Reduzierung der Rückzahlungsverpflichtung unter der Refinanzierung durch die ABBAG (Abbaumanagementgsellschaft des Bundes) in Höhe von 216,1 Mio. Euro abgedeckt wurde“, heißt es im Jahresbericht.

Der Verlust im EGT hat sich im Jahresvergleich auf 243,8 Mio. Euro halbiert. Mit der Verlustabdeckung wurde es unter dem Strich dann weniger: Der Jahresverlust nach Steuern der KA Finanz 2018 beläuft sich nach dem außerordentlichen Ergebnis von 216,1 Mio. Euro auf 29,14 Mio., nachdem hier im Jahr davor nach Sondereffekten (Umwandlung von der Bad Bank in Abbaugesellschaft) ein Verlust von 301 Mio. Euro gestanden hatte. Samt Verlustvorträgen aus früheren Zeiten steht per Ende Dezember 2018 ein Bilanzverlust von 557,2 Mio. Euro in den Büchern.

