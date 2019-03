EU-Gipfel - EU stärkt Ukraine im Konflikt mit Russland den Rücken

Brüssel/Kiew (APA/AFP) - Fünf Jahre nach Annexion der Krim durch Russland hat die EU ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt: Die Angliederung der ukrainischen Halbinsel an Russland bleibe „ein Verstoß gegen das Völkerrecht und eine direkte Herausforderung für die internationale Sicherheit“, hieß es in dem Beschluss, den die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag auf ihrem Gipfel in Brüssel verabschiedeten.

„Die EU hält entschlossen an ihrem Einsatz für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine fest“, hieß es weiter. Die Staats- und Regierungschefs machten in ihrem Beschluss zudem noch einmal klar, dass sie die „illegale Annexion“ der Krim nicht anerkennen und die Halbinsel weiterhin als Teil der Ukraine betrachten.

Russland hatte im Konflikt um die Abkehr der Ukraine von Moskau und ihre Hinwendung an Europa die Krim am 18. März 2014 nach einer umstrittenen Volksabstimmung auf der Halbinsel in sein Staatsgebiet eingegliedert. Die EU verhängte im Juli 2014 wegen des Ukraine-Konflikts Strafmaßnahmen gegen Russland und verlängerte diese seitdem immer wieder - zuletzt im Dezember. Die Sanktionen richten sich gegen Staatsbanken, den Im- und Export von Rüstungsgütern sowie die russische Öl- und Gasindustrie. Auch Einzelpersonen und Organisationen stehen auf der Sanktionsliste.