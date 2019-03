Speedski: Schmidhofer mit neuem ÖSV-Rekord Quali-Fünfte

Vars (APA) - Speedski-Debütantin Nicole Schmidhofer hat in der WM-Qualifikation den österreichischen Damenrekord deutlich verbessert. Die Steirerin blieb am Freitag in Vars bereits im ersten Lauf mit 188,679 km/h deutlich über der Bestmarke von Cornelia Seebacher (179,600), im zweiten war sie in 199,778 noch einmal deutlich schneller. Damit belegte sie in der Qualifikation für das Finale am Samstag Rang fünf.

Klaus Schrottshammer musste sich bei den Männern mit 208,454 km/h als Zweiter nur dem Italiener Simone Origone (210,660) geschlagen geben. Sein österreichischer Teamkollege Manuel Kramer wurde mit 207,493 Vierter.