Langlauf: Stadlober und Tritscher schieden in Sprint-Quali aus

Quebec (APA) - Teresa Stadlober als 52. und Bernhard Tritscher als 58. sind beim Langlauf-Weltcupfinale in Quebec in der Qualifikation des Skatingsprints klar ausgeschieden. Stadlober verpasste den Einzug in die K.o.-Phase der besten 30 um rund fünf Sekunden, ihr ÖSV-Teamkollege um fast zehn. Am Wochenende stehen in Kanada noch je zwei Distanzrennen auf dem Programm.