Wiener Rentenmarkt baut Kursgewinne deutlich aus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat seine Kursbeginne im Handelsverlauf deutlich ausbauen können. Unerfreuliche Konjunkturdaten aus der Eurozone und speziell aus Deutschland sowie schwächelnde Börsen hatten die Festverzinslichen europaweit klar zulegen lassen - die Renditen der meisten zehnjährigen europäischen Benchmark-Anleihen gaben im Gegenzug deutlich nach.

In der Eurozone hatte sich der Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - eingetrübt und fiel um 0,6 Punkte auf 51,3 Zähler. Noch deutlicher abgeschwächt hat sich die Stimmung der Industrie in Deutschland: der entsprechende Index fiel um 2,9 auf 44,7 Punkte, erwartet wurde ein Anstieg auf 48,0 Punkte. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zu den Eigenheimverkäufen im Februar lagen mit einem Plus von 11,8 Prozent gegenüber Jänner über den Markterwartungen.

In der nächsten Woche stehen datenseitig einige wichtige Veröffentlichungen an. In Europa stehen Verbraucherpreise für März im Kalender, in Deutschland außerdem der ifo-Geschäftsklimaindex. Aus den USA kommen Daten zum Verbrauchervertrauen (Conference Board und University of Michigan), der Chicago-Einkaufsmanagerindex sowie Zahlen zu Baubeginnen und Neubauverkäufen.

Um 16.40 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 165,79 um 94 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,85). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,32. Das Tageshoch lag bisher bei 165,85, das Tagestief bei 164,62, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 123 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 862.328 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,02 (zuletzt: 1,11) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,26 (0,34)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,22 (-0,16) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,54 (-0,51) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 44 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (41) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 27 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (9) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 111,49 111,75 1,02 109,58 108,63 Bund 29/02 10 0,50 102,37 12,42 0,26 104,73 101,42 Bund 24/10 5 1,65 110,48 110,65 -0,22 101,3 110,18 Bund 21/09 2 3,5 110,06 110,11 -0,54 105,83 110 ~