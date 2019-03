Europas Leitbörsen schließen tiefrot

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag hohe Verluste eingefahren. Einen spürbaren Negativimpuls brachten die enttäuschend ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes der Eurozone. Später im Verlauf setzte eine schwache Wall Street die hiesigen Leitindizes nochmals zusätzlich unter Druck.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel im Lauf des Tages 61,67 Einheiten oder 1,83 Prozent auf 3.305,73 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.364,17 Punkten und minus 185,79 Einheiten oder 1,61 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London verlor um 147,72 Zähler oder 2,01 Prozent und steht nun bei 7.207,59 Stellen.

Der EU-Gipfel einigte sich am Donnerstag auf zwei Optionen für eine kurze Verschiebung des geplanten EU-Austritts. Im Fall einer Zustimmung der Briten zum Austrittsvertrag gewährt die EU eine Verschiebung des Brexit bis zum 22. Mai. Im Fall einer Ablehnung gilt Stichtag 12. April - wobei vom „Hard Brexit“ bis zum „Zweiten Referendum“ weiter alle Optionen auf dem Tisch liegen.

Bei den Konjunkturdaten wurden am Freitag die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone veröffentlicht. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone blieben die Zahlen hinter den Erwartungen. In der Eurozone stand bei der Industrie das Barometer des Instituts Markit für März bei 47,6 Punkten - Volkswirte hatten unterdessen mit 49,5 Zählern gerechnet. Die Geschäfte der Industrie des Währungsraums schrumpften damit so kräftig wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.

Bei den Einzelwerten an der Börse in London legten die Einzelhändler zu: NEXT stiegen um 1,20 Prozent und Sainsbury‘s um 0,08 Prozent. Papiere des Baumarktbetreibers Kingfisher konnten sich mit plus 0,88 Prozent ebenfalls unter den Gewinnern halten. An der Spitze im FTSE-100 rangierten Aktien des Bildungskonzerns Pearson mit plus 1,69 Prozent.

Der britische Maschinenbauer Smiths hatte zuletzt die Abspaltung seiner Medizintechniksparte angekündigt. Zudem wurde der Ausblick für 2019 bestätigt. Die Papiere konnten sich nur frühmorgens unter den Gewinnern halten und sackten danach in einem schwachen Gesamtmarkt ebenso um 0,90 Prozent ab.

Im Euro-Stoxx-50 lagen Aktien von Nokia mit minus 5,14 Prozent am unteren Ende der von Kursverlierern dominierten Kurstafel. In positivem Terrain konnten sich hingegen die Papiere des Energieversorgers Enel halten - sie stiegen um 0,97 Prozent. Auch Adidas-Papiere konnten mit plus 0,67 Prozent leicht zulegen.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.040,41 -40,11 -1,30 3.080,52 Frankfurt DAX 11.364,17 -185,79 -1,61 11.549,96 London FT-SE-100 7.207,59 -147,72 -2,01 7.355,31 Paris CAC-40 5.269,92 -108,93 -2,03 5.378,85 Zürich SPI 11.061,88 -148,24 -1,32 11.210,12 Mailand FTSEMIB 21.078,76 -294,30 -1,38 21.373,06 Madrid IBEX-35 9.199,40 -156,20 -1,67 9.355,60 Amsterdam AEX 543,90 -6,49 -1,18 550,39 Brüssel BEL-20 3.588,73 -65,93 -1,80 3.654,66 Stockholm SX Gesamt 1.576,87 -28,16 -1,75 1.605,03 Europa Euro-Stoxx-5 3.305,73 -61,67 -1,83 3.367,40

Euro-Stoxx 362,90 -6,49 -1,76 369,39 ~

