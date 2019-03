Börse London schließt mit hohen Verlusten - FTSE-100 gibt 2% ab

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag in einem tiefroten europäischen Umfeld ebenfalls mit hohen Verlusten geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 147,72 Einheiten oder 2,01 Prozent tiefer bei 7.207,59 Punkten aus dem Handel.

Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 8 Gewinner und 92 Verlierer gegenüber. Eine Aktie notierte unverändert.

Vor dem Brexit steht weiter ein großes Fragezeichen. Auf dem EU-Gipfel einigten sich europäischen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag auf zwei Optionen für eine kurze Verschiebung des geplanten EU-Austritts. Im Fall einer Zustimmung der Briten zum Austrittsvertrag gewährt die EU eine Verschiebung des Brexit bis zum 22. Mai. Im Fall einer Ablehnung gilt Stichtag 12. April - wobei vom „Hard Brexit“ bis zum „Zweiten Referendum“ weiter alle Optionen auf dem Tisch liegen.

Bei den Einzelwerten an der Börse in London legten die Einzelhändler zu: NEXT stiegen um 1,20 Prozent und Sainsbury‘s um 0,08 Prozent. Papiere des Baumarktbetreibers Kingfisher konnten sich mit plus 0,88 Prozent ebenfalls unter den Gewinnern halten. An der Spitze im FTSE-100 rangierten Aktien des Bildungskonzerns Pearson mit plus 1,69 Prozent.

Der britische Maschinenbauer Smiths hatte zuletzt die Abspaltung seiner Medizintechniksparte angekündigt. Zudem wurde der Ausblick für 2019 bestätigt. Die Papiere konnten sich nur frühmorgens unter den Gewinnern halten und sackten danach in einem schwachen Gesamtmarkt ebenso um 0,90 Prozent ab.

Bei den britischen Mittelwerten im FTSE-250 rutschten Aktien von Morgan Advanced Materials mit mehr als minus 6 Prozent ab. Höhere Verluste gab es nur bei Premier Oil mit minus 6,78 Prozent. Ebenfalls im FTSE-250 konnten Aktien des Generatorenspezialisten Aggreko ein Plus von 3,51 Prozent behaupten. Klare Gewinner waren auch noch Sanne Group und Ted Baker mit Zuwächsen von über dreieinhalb Prozent.

