Haftstrafe in Polen für mutmaßlichen Komplizen von Paris-Attentätern

Warschau/Paris (APA/AFP) - Ein Gericht in Polen hat einen mutmaßlichen Komplizen der Paris-Attentäter wegen Mitgliedschaft in der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Gericht in Kattowitz (Katowice) verurteilte den Marokkaner Mourad T. am Freitag zu drei Jahren und acht Monaten Haft, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Laut Anklage war T. ein Helfer und „Kundschafter“ von Abdelhamid Abaaoud, der einer der Drahtzieher der Pariser Anschläge im November 2015 mit 130 Toten gewesen sein soll.

T. hatte im Prozess bestritten, ein Mitglied des IS gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft forderte insgesamt sechseinhalb Jahre Haft: fünf Jahre wegen seiner IS-Mitgliedschaft und eineinhalb Jahren wegen anderer Delikte wie Drogenbesitz und der Nutzung eines gefälschten Passes.

Das Verfahren in Kattowitz war der erste Prozess in Polen gegen einen direkten Komplizen eines wichtigen IS-Mitglieds. Der polnische Geheimdienst hatte den Marokkaner nach Hinweisen von Geheimdienstkollegen aus der EU und den USA im September 2016 im schlesischen Rybnik festgenommen.