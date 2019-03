SDF-Sprecher: Kämpfe in letzter IS-Bastion Baghouz dauern an

Damaskus (APA/AFP) - Entgegen den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben der Rebellenallianz Syrische Demokratische Kräfte (SDF) der Kampf um die letzte IS-Bastion in Syrien noch nicht beendet. „Die Kämpfe in Baghouz dauern an“, sagte der Sprecher der von den USA unterstützten SDF, Adnan Afrin, am Freitag. „Kleine Gruppen von IS-Kämpfern wollen sich nicht ergeben und starten Angriffe und unsere Truppen erwidern“, sagte er.

Zuvor hatte Trump erklärt, die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei in Syrien „zu 100 Prozent“ besiegt. Trump präsentierte in West Palm Beach eine Landkarte der Region, die das ehemalige Ausbreitungsgebiet des IS zeigt, sowie eine zweite mit der aktuellen Lage, die kein Gebiet unter Kontrolle des IS aufweist. Seine Sprecherin Sarah Sanders sagte, das „Kalifatsgebiet in Syrien“ sei „zu 100 Prozent beseitigt“.

Die Offensive zur Befreiung von Baghouz hatte am 9. Februar begonnen. Der Kampf der kurdisch dominierten SDF wird von der US-geführten Anti-IS-Koalition aus der Luft unterstützt.