Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Quebec - Nilsson und Kläbo siegten

Falun (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Freitag in Quebec (CAN):

Skating-Sprint, Damen: 1. Stina Nilsson (SWE) 3:44,8 Min. - 2. Maja Dahlqvist (SWE) +0,01 Sek - 3. Jonna Sundling (SWE) 1,28 - 4. Maiken Caspersen Falla (NOR) 10,01 - 5. Frida Karlsson (SWE) 10,59 - 6. Sadie Bjornsen (USA) 14,43. Weiter: 52. (in Quali out) Teresa Stadlober (AUT)

Gesamt-Weltcup nach 29 von 32 Bewerben: 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1.454 - 2. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.341 - 3. Krista Pärmakoski (FIN) 1.133. Weiter: 22. Stadlober 332

Herren: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 3:22,1 Min. - 2. Federico Pellegrino (ITA) +1,10 Sek. - 3. Sindre Björnstad Skar (NOR) 1,55 - 4. Alexander Bolschunow (RUS) 1,57 - 5. Johan Häggström (SWE) 15,06 - 6. Lucas Chanavat (FRA) 33,76. Weiter: 58. (in Quali out) Bernhard Tritscher (AUT)

Gesamt-Weltcup nach 29 von 32 Bewerben: 1. Kläbo 1.443 - 2. Bolschunow 1.419 - 3. Sjur Röthe (NOR) 855. Weiter: 77. Dominik Baldauf (AUT) 48 - 98. Max Hauke (AUT) 32