Syrische Kurden warnen vor Wiederaufstieg der IS-Terrormiliz

Baghouz (APA/dpa) - Nach dem militärischen Sieg über den IS warnen die syrischen Kurden vor dessen Wiedererstarken. Die Befreiung der letzten IS-Bastion in Syrien sei ein „historischer Moment“, auf den die internationale Gemeinschaft gewartet habe, sagte der Außenbeauftragte des politischen Arms der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Abdel Karim Umar, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur dpa.

„Das bedeutet aber nicht, dass wir den Terror besiegt haben.“ Der IS sei zwar militärisch zerstört und der Staat der Extremisten zerschlagen, sagte Abdel Karim Umar weiter. „Aber Daesh ist in den befreiten Gebieten noch immer präsent.“ Daesh ist die arabische Abkürzung für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS).

Es gebe in der Region Dutzende Schläferzellen, erklärte der Kurdensprecher. Auch die IS-Ideologie sei noch immer lebendig. „Daesh kann in neuer Form wieder auferstehen.“ Die von Kurden angeführten SDF hatten am Samstagmorgen nach monatelangen Kämpfen die letzte syrische IS-Bastion Baghouz im Osten des Landes für befreit erklärt.