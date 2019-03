„profil“: 2 - Verhofstadt: Würde EU-Verbleib Londons bevorzugen

Wien (APA) - Zum Thema Brexit sagte Guy Verhofstadt im „profil“-Interview: „Ich würde bevorzugen, dass die Briten in der EU bleiben. Und ich bin mir sicher, dass in zwei oder drei Jahrzehnten Großbritannien in die EU zurückkommen wird. Aber das hilft uns jetzt nicht weiter.“

Die von der britischen Premierministerin Theresa May verlangte Verlängerung der Brexit-Frist über die Europawahlen hinaus würde nur zu weiteren, monate- oder sogar jahrelangen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens führen. „Das könnte die EU zerstören, weil wir bei dringenden Reformen und Aufgaben blockiert wären“, warnte der Fraktionschef der EU-Liberalen.

Zur Diskussion um Ungarns Regierungspartei Fidesz meinte Verhofstadt: „Wir brauchen in der EU schleunigst einen demokratischen Pakt über die Rechtsstaatlichkeit in Mitgliedsländern.“ Ungarns Premier Viktor Orban habe die roten Linien mit seinen Gesetzen schon früher überschritten: Er habe das Wahlsystem für seine Zwecke geändert, die Justiz und die Pressefreiheit eingeschränkt und eine Universität geschlossen, „was in Europa das letzte Mal die Nazis in Oslo getan haben“.

Auf die Frage, ob die EU-Subventionen für Ungarn oder Polen gekürzt werden könnten, sagte der Liberalen-Chef: „Das ist so vorgesehen. Wir haben eine neue Vereinbarung zwischen Rat und Europaparlament, EU-Förderungen zu kürzen, wenn die Rechtsstaatlichkeit verletzt wird.“

Laut Verhofstadt gibt es Anstrengungen von rechten Gruppierungen, nach den Europawahlen die EU zu zerstören. „Nicht nur die FPÖ, sondern auch Steve Bannon, Trumps früherer Wahlkampfstratege, bemüht sich, dieses Lager zu einigen. Unsere Antwort darauf kann nur lauten: Wir müssen eine starke proeuropäische Bewegung gründen, die für die Bürger und Bürgerinnen eine bessere Zukunftsalternative bietet. Wir brauchen dringend Reformen in der EU. Aber die Antwort kann nicht ein Rückzug hinter nationale Grenzzäune sein.“