Golf: Straka fiel in Palm Harbour zurück, Schwab in Malaysia 16.

Palm Harbour (Florida)/Kuala Lumpur (APA) - Nach seinem furiosen Start beim PGA-Turnier in Palm Harbour in Florida hat der 23-jährige Profigolfer Sepp Straka die Ex-aequo-Führung auf der zweiten Runde abgeben müssen. Der Wiener fiel am Freitag (Ortszeit) auf dem Par-71-Kurs mit 75 Schlägen auf Rang 34 zurück. Auf das Führungsduo Paul Casey (ENG) und Austin Cook (USA) fehlen ihm sechs Schläge.

Mit Andreas Schwab auf der European Tour hat ein weiterer Österreicher an diesem Wochenende die Chance auf ein gutes Resultat. Beim Turnier im Saujana G&CC von Kuala Lumpur (Malaysia) kämpfte sich der Steirer am Samstag nach zwischenzeitlichem Rückfall mit einer 70er-Runde und insgesamt 211 Schlägen von Platz 22 auf Rang 16 nach vor. An der Spitze liegt der Spanier Nacho Elvira mit 203 Schlägen.