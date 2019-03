Britische Musiker fürchten Bürokratie nach Brexit

London (APA/AFP) - Aliye Cornish ist Britin und Bratschistin. Wie viele ihrer Kollegen von der Insel, ist sie mit ihrem Orchester jedes Jahr mehrere Monate im europäischen Ausland unterwegs. Braucht sie nach dem Brexit eine Arbeitserlaubnis? Muss sie mit ihrer Bratsche durch den Zoll? Diese Fragen beschäftigen Cornish und viele anderen britische Musiker.

Cornish fürchtet nicht nur den bürokratischen Aufwand, der bei einem Austritt Großbritanniens aus der EU auf sie zukommen könnte, sondern auch, dass ihr dadurch Engagements durch die Lappen gehen. „Kollegen haben erzählt, dass Jobangebote von Ensembles in der EU wieder zurückgezogen wurden, weil diese mit zu vielen Auflagen rechnen“, sagt die Musikerin.

Bei den Gesprächen mit Konzertveranstaltern sei der Brexit ein großes Thema, sagt auch Paul Smith, einer der Gründer des weltbekannten A-Cappella-Oktetts Voces8. „Eine Gruppe Musiker nach Europa zu bringen erfordert enorm viel Planung“, sagt er.

Bisher sei nur ein Formular von der britischen Steuerbehörde nötig, und Musiker könnten „in den Eurostar oder ein Flugzeug springen“ und in der EU arbeiten, sagt Cornish. Er wisse nicht, ob das Formular demnächst noch gilt und auch nicht, „ob wir eine Arbeitserlaubnis und Instrumentenpässe brauchen“.

So könnte es etwa sein, dass Musiker beim Zoll nachweisen müssen, dass ihre Instrumente keine Materialien geschützter Hölzer und Tiere enthalten, sagt die Bratschistin. „Wenn man ein Orchester von einer Probe heute in London morgen zu einem Konzertsaal in Spanien bringen will, dann möchte man nicht an der Grenze stundenlang aufgehalten werden, weil jede Taste des Cembalos untersucht wird.“

Cornish war Mitglied des Barockorchesters der Europäischen Union, das seinen Sitz wegen des Brexits bereits von Großbritannien nach Belgien verlegt hat. „Das gab mir die Möglichkeit, Länder zu sehen, in denen ich noch nie war, Musik zu spielen, die ich nicht kannte, und Menschen kennen zu lernen, denen ich sonst nie begegnet wäre“, schwärmt Cornish von der Zeit in dem Orchester. Eine wertvolle Erfahrung, die britische Musiker künftig nicht mehr machen werden können, fürchtet sie.

Auch Sänger Smith sorgt sich. Ohne die von der EU geförderten Projekte könnte Großbritannien zu einer „kulturellen Wüste“ werden, sagt er. Ein Viertel der Mitglieder der größeren britischen Orchester kämen aus der Europäischen Union, schätzt Smith. Wenn diese nicht mehr unbürokratisch in Großbritannien arbeiten können, hätte darunter auch das Publikum zu leiden.

Auch der niederländische Bratschist Michiel Wittink wäre betroffen, er lebt derzeit in London. Sollten Musiker aus der EU demnächst Visa für Großbritannien brauchen, „wäre das ein großer Unterschied“, sagt er. Aber er übt sich in Zweckoptimismus: Wer wirklich auf der Insel spielen wolle, der werde auch nach einem Brexit immer einen Weg finden.