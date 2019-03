Tutanchamun-Ausstellung in Paris eröffnet

Paris (APA/dpa) - Sie ist seit mehr als 50 Jahren die erste Tutanchamun-Ausstellung in Paris und mit 150 Objekten die bisher größte außerhalb Ägyptens. Davon sind 60 Stücke erstmals außerhalb Ägyptens zu sehen. Damit wolle man die Entdeckung des Grabes des Pharaos vor rund 100 Jahren feiern, sagte der Kurator und Ägyptologe Tarik al-Awadi.

Die bis zum 15. September dauernde Schau „Tutanchamun. Der Schatz des Pharaos“ in der Grande Halle de la Villette ist die erste Etappe in Europa innerhalb einer Welttournee, die im März 2018 in Los Angeles gestartet ist. Weitere Orte der Tour sind auf der Website der Ausstellung noch nicht eingetragen.

Die wertvollen Artefakte werden danach höchstwahrscheinlich nicht mehr auf Reisen gehen. Der Grund: Sie sollen in dem im Bau befindlichen Grand Egyptian Museum (GEM) bei Giseh in der Nähe von Kairo ihren Platz finden, zusammen mit den mehr als 5.000 Stücken, die der britische Archäologe Howard Carter 1922 in dem Grab des Kindkönigs (um 1330 v. Chr.) entdeckt hatte.

Die Objekte werden das Herzstück des GEM bilden, das mit mehr als 60.000 Quadratmetern das größte Museum sein wird, das dem antiken Ägypten gewidmet ist. Die Teileröffnung ist für 2020 geplant, die komplette Neueröffnung soll 2022 sein, pünktlich zum Jubiläum der Entdeckung des Grabes.

(SERVICE - Internet: https://expo-toutankhamon.fr/en/)